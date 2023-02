Suzuki frist Swace op

De Suzuki Swace kreeg een lichte update met een krachtigere aandrijflijn, uiterlijke retouches en extra uitrusting.

Zoals bekend is de Suzuki Swace een neef van de Toyota Corolla Touring Sports, waarvan hij zich enkel onderscheidt door de merklogo’s en designdetails. Op zich maakt dat niet veel uit, want de Corolla levert een goede technische basis met ook een uitstekende hybride aandrijflijn die onlangs weer aan vermogen won.

Nu krijgt de Swace dezelfde upgrade waardoor de zelfopladende hybride met een 1,8 liter benzinemotor 140 pk levert, tegenover 120 pk voorheen en zo iets sneller accelereert van 0 naar 100 km/u in 9,4 in plaats van 11,1 seconden.

Verder krijgt de break een nieuwe led-verlichting rondom op de hogere uitrustingsniveaus en werd de achterbumper onderaan lichtjes gerestyled. In interieur duiken er ook nieuwe displays op in het dashboard en op het infotainmentsysteem en is het aantal USB-C-aansluitingen uitgebreid tot vier.

Deze vernieuwde Suzuki Swace zal binnenkort leverbaar zijn. De invoerder deelde de nieuwe prijs nog niet mee. Maar wellicht zal die niet ver liggen van de oude prijs van ongeveer 33.500 euro.