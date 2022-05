Subaru kleeft prijs op Solterra

De eerste volledig elektrisch aangedreven auto van Subaru zal een forse 55.745 euro kosten.

Tussen de aankondiging van een nieuw model en de uiteindelijke marktintroductie zit wel vaker een beetje tijd die vooral nodig is om de volledige homologatieprocedure te doorlopen waarbij de exacte verbruikscijfers worden bepaald. In het geval van een elektrische auto is vooral het rijbereik van één batterijlading doorslaggevend. Subaru belooft een autonomie (gemeten volgens de WLTP-standaard) van 466 km en de Solterra zal vanaf juli bij de dealer staan.

Subaru gaat er prat op dat de Solterra een echte Subaru is die het dna van het merk in zich draagt en de constructeur doelt dan voornamelijk op de vierwielaandrijving. Ondanks deze technologie is de Solterra grotendeels een Toyota-product, niet in het minst omdat hij op het e-TNGA platform staat dat ook als basis dient voor de Toyota BZ4X, net een 100 % elektrische Toyota-SUV…

Vierwielaandrijving

Die laatste is zowel beschikbaar met voor- als met vierwielaandrijving en Subaru biedt enkel de 4×4-versie aan. Die wordt aangedreven door twee elektromotoren (één per as) en levert een systeemvermogen van 218 pk (160 kW) en 337 Nm aan trekkracht. De Solterra haalt een normverbruik van 16 kWh per 100 km zodat hij met een batterijcapaciteit van 71 kWh een rijbereik van 466 km realiseert. De topsnelheid is elektronisch begrensd op160 km/u.

Deze eerste elektrische Subaru beschikt over twee laadmogelijkheden. Hij kan AC-laden aan een klassieke laadpaal of wallbox. Via de geïntegreerde DC-laadtechnologie kan hij ook snelladen aan een vermogen tot 150 kW. Op die manier heeft de batterij ongeveer 30 minuten nodig om tot 80 % bij te laden, wat neerkomt op 15 km rijbereik per minuut.