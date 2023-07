Strengere lage emissiezones on hold

LEZ-zones in Vlaanderen gaan minder snel verstrengen dan initieel gepland. Bestuurders van een Euro 2 benzinewagen of een Euro 5 diesel krijgen een jaar respijt.

Voor alle duidelijkheid: het gaat enkel om de LEZ-zones in Antwerpen en Gent. De regeling voor Brussel en Wallonië blijft overeind. In principe wordt heel Wallonië vanaf januari 2025 LEZ. Antwerpen en Gent verkopen het uitstel als een ‘sociale maatregel’ om consumenten in deze crisistijden een beetje te ontzien zodat ze de grote investering van een auto met een betere euronorm nog (even) kunnen uitstellen.

VAB-woordvoerder Mich Vergauwen reageerde meteen positief op het nieuws, want wie minder begoed is, krijgt een jaar uitstel. De Bond Beter Leefmilieu is teleurgesteld en stelt dat schonere lucht ook ‘sociaal’ is.

Consument betaalt

Beide partijen hebben een punt maar de echte reden waarom de steden deze verstrenging uitstellen is omdat ze zelf niet in staat blijken zich te schikken naar hun eigen normen. De vloot voertuigen van bijvoorbeeld de politiekorpsen, heel wat (bestel)wagentjes van het stadspersoneel (bijvoorbeeld groendienst) voldoen niet eens aan de huidige normen.

Nog pijnlijker zijn de (diesel)bussen voor het openbaar vervoer want ook daar rijden nog modellen die niet in de LEZ zouden mogen rijden waardoor het boetes regent en een koterij van uitzonderingen en overgangsmaatregelen wordt bedacht voor de eigen vloot. Tot overmaat van ramp geraken de bestelde elektrische lijnbussen niet tijdig (tegen 1 januari 2025) geleverd waardoor het draagvlak om nog strengere emissienormen af te dwingen te klein werd.

Hoewel VAB aanstipt dat automobilisten een jaartje uitstel krijgen, horen we ook echo’s van mensen die hun voertuig al voor een recenter exemplaar hebben geruild. Zij zijn niet blij want ze hebben hun oude wagen voor een spreekwoordelijke appel en een ei moeten verkopen en hun nieuw exemplaar veelal (te) duur betaald. Mensen die de overstap uitstelden, worden vandaag beloond want ze kunnen hun voertuig langer gebruiken zonder bijkomende investering. Wie keurig anticipeerde op de nakende deadline, heeft te veel en te vroeg geïnvesteerd en kan niet rekenen op enige compensatie.

Ondanks alle commotie wordt de situatie vooral complexer voor de automobilist want de spelregels verschillen al naargelang de regio of de stad. We evolueren bijna naar een situatie waar men voor verschillende steden ‘tol’ moet betalen. Het lijkt stilaan op een wildgroei aan maatregelen naar analogie met het parkeerbeleid dat ook plaatselijk wordt aangestuurd.