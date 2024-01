Stellantis gaat grote EV’s bouwen

Stellantis, de groep met onder andere Citroën, Peugeot, Fiat Opel, Jeep en DS, stelde een nieuw platform voor waarop grote elektrische modellen zullen worden gebouwd.

De specificaties zijn alvast beloftevol want dankzij 400 en 800 Volt-technologie kunnen de nieuwe elektromodellen vliegensvlug bijladen en afhankelijk van de gekozen batterij ligt een rijbereik tot 800 km in het verschiet. Dan wordt de elektrische auto ook als echte reiswagen geloofwaardig. De nieuwe basis wordt STLA Large gedoopt en zal worden gebruikt om elektrische voertuigen van vijf merken binnen de Stellantisgroep op te bouwen.

Het eerste model komt overigens nog dit jaar op de markt. Het gaat om een erg veelzijdige basis want het is geschikt om zowel een SUV, crossover of een klassieker berlinemodel op zetten. Het platform maakt de meest uiteenlopende configuraties mogelijk zoals twee- of vierwielaandrijving. De prestaties blijven niet achter, want Stellantis belooft dat het onderstel hogere vermogens verteert dan vandaag een V8-verbrandingsmotor levert.

Met een batterijcapaciteit tot 118 kWh is er eveneens een ruime energievoorraad beschikbaar die een stevig rijbereik (tot 800 km) mogelijk maakt. Afhankelijk van de configuratie zouden de snelste voertuigen in minder dan 2 seconden van 0 tot 100 km/u accelereren. Ook het laden gaat erg snel want dankzij de 800 Volt-technologie kan de batterij tot 4,5 kW per minuut bijladen.