SsangYong toont stoere Torres

KG Mobility breidt het SsangYong-gamma uit met de Torres. Deze stoere crossover met benzinemotor staat in september in de showrooms.

De Zuid-Koreaanse constructeur voerde onlangs een herstructurering door en gaat voortaan als KG Mobility door het leven. In België zal het label SsangYong nog even gehandhaafd blijven, zodat ook de nieuwe Torres onder die vlag bij ons op de markt wordt gebracht. What’s in a name?

Het nieuwe model Torres is een ruime crossover die zich met een lengte van 4,7 meter tussen de Korando en de Rexton in het gamma plaatst. De lancering gebeurt met de versie aangedreven door een 1,5 liter turbobenzinemotor die 163 pk en 280 Nm sterk is en gecombineerd kan worden met voor- of vierwielaandrijving en een handgeschakelde of een automatische zesversnellingsbak. Later komt daar een 100 % elektrische variant bij met een LFP-batterij die volgens KG Mobility een WLTP-rijbereik van maar liefst 500 kilometer zou opleveren.

Buiten het feit dat de koffer een laadvolume tussen 703 liter en 1.663 liter heeft, gaf KG Mobility verder nog geen concrete informatie. Wel werd beloofd dat de Belgische tarieven half juli bekend gemaakt worden en dat de Torres in september in ’s lands showrooms staat. Gezien zijn positionering kan worden verwacht dat de prijs van de SsangYong Torres rond 35.000 euro zal draaien.