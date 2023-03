SsangYong krijgt nieuwe naam en lanceert EV’s

SsangYong werd overgenomen door de KG Group die de elektrificatie van het Koreaanse automerk wil versnellen.

Het Koreaanse automerk SsangYong zat lang in woelige wateren, maar nu lijkt er beterschap in zicht na de overname door de KG Group. Die doopte het bedrijf meteen om tot KG Mobility en kondigde de lancering aan van vier nieuwe elektrische modellen. De kans is echter groot dat die nog onder het label SsangYong op de markt komen, net zoals Stellantis de merken Opel, Peugeot, Citroën,… overnam maar die modellen nog onder de oude naam blijft commercialiseren.

Pick-up en SUV’s

De hele operatie lijkt dus goed nieuws voor SsangYong dat hiermee eindelijk de noodzakelijke elektrificatie van zijn gamma kan inzetten. Er zouden vier elektrische modellen in de pijplijn zitten: één pick-up en drie crossovers of SUV’s. Binnenkort wordt de Torres EVX onthuld, waarvan de eerste foto’s een zeer stoer en hoekig design tonen. Daarna volgen een grotere en een kleinere SUV en een pick-up, telkens met een volledig elektrische aandrijving.

KG Mobility wil ook nog een nieuw platform ontwikkelen voor de integratie van autonome rijfuncties en doorgedreven connectiviteit. SsangYong kan dus de toekomst weer hoopvol tegemoet zien.