Spike als compagnon in de Mini

Op het Autosalon van Shanghai onthulde Mini Spike als nieuwe interface waarmee automobilisten de toekomstige Mini-modellen bedienen.

Spike is te zien op het grote ronde infotainmentscherm dat centraal op de middenconsole van de Mini zit. De nieuwe interface komt in de vorm van een hondje (Britse buldog) dat je door de verschillende gebruiksmenu’s van de auto loodst. Mini noemt het een ‘intelligente persoonlijke assistent’ die je bijstaat bij de bediening, maar waar je ook alles aan kan vragen naar analogie met Siri (Apple), Alexa (Amazon) of Hey Mercedes bij het M-BUX-systeem van de Duitsers.

Rode draad

Spike zal als een rode draad door de bediening van de nieuwe Mini’s lopen. In China wil de constructeur vooral focussen op het nieuwe ronde oled-scherm dat in het dashboard werd geïntegreerd.

Het figuurtje Spike ontstond als een soort striptekening, maar het moet een persoonlijkheid worden die de Mini-rijder begeleidt. Het figuurtje was al te zien bij de wereldpremière van de Aceman en zal wellicht ook worden geïntegreerd in de nieuwe elektrische versie van de Mini Cooper die eraan komt. Die krijgt een motor met 184 pk, maar de actieradius zal worden opgetrokken met dank aan een grotere batterij.