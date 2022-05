Speedpedelec boomt

Snelle elektrische fietsen doen het veel beter dan verwacht. De verkoop van speedpedelecs (tot een maximumsnelheid van 45 km/u) haalde in april 1.694 stuks of een stijging met 34,6 % in vergelijking met 2021.

Meer dan de helft (52,3 %) van de speedpedelecs worden gekocht door particulieren. Bedrijven die dit type fiets zien als een stuk van de mobiliteitsoplossing kiezen vaker voor leasingformules (35,8 %). De komst van nieuwe en belangrijke spelers op deze markt zoals D’Ieteren is hier wellicht niet vreemd aan.

De spectaculaire stijging van de verkoopcijfers moeten we ook zien in het licht van de BTW-problemen. Op 1 april besliste de federale overheid de BTW op fietsen niet te verlagen. Heel wat consumenten die hun aankoop even ‘on hold’ hadden gezet in de hoop op een lager BTW-tarief, kochten hun nieuwe fiets op het moment dat er duidelijkheid kwam.

Makkelijk inzetbaar

De andere motor achter het succes van deze fiets waarmee je snel en efficiënt grotere afstanden kunt overbruggen, zijn de stijgende prijs van autogebruik en de torenhoge brandstofprijzen. Er zijn ook motorrijders die overstappen op de snellepedelec. De inschrijvingen van motorfietsen daalden in april overigens met ruim 18 %.

Speedpedelecs zijn voor een breed publiek inzetbaar, want ze vergen geen specifieke aanpassingen qua laadinfrastructuur. Dat gaat met een klassiek stopcontact. Bovendien kunnen werknemers die hun (elektrische) fiets gebruiken voor woon-werkverkeer meestal rekenen op een aantrekkelijke fietsvergoeding.