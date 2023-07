Smart kwart eeuw jong

Precies vijfentwintig jaar geleden lanceerde Smart een compacte tweezitter voor de stad. Nu is het merk volledig elektrisch en in Chinese handen.

Een kwart eeuw geleden was Smart visionair door een compact, zuinig en (relatief) betaalbaar stadswagentje met twee zitplaatsen op de markt te brengen. Een kleine vierwielertje dat zo kort was dat je het zelfs dwars op een parkeerplaats kreeg. Het design kwam van de Zwitserse horlogefabrikant Swatch en Mercedes tekende voor de technologie, vandaar de benaming Smart wat ook een allusie op ‘slimme mobiliteit’ was.

Verschillende huwelijken

De ForTwo zoals het eerste model werd gedoopt, kreeg een 600 cc grote driecilinder turbomotor op benzine onder de koffervloer achterin die Mercedes speciaal daarvoor ontwikkelde. Later volgde er een dieselversie maar op een elektrische variant bleef het wachten tot 2009. Het wagentje werd vanaf de lancering ook voorzien van elektronische rijhulpmiddelen (ESP) en airbags zodat het ondanks alles toch veilig bleef. Mercedes wilde vooral voorkomen dat er nog eens een veiligheidsissue zou ontstaat zoals dat een jaar eerder gebeurde na de lancering van de A-Klasse.

Ondanks het relatieve succes van Smart, lukte Mercedes er niet in om het verhaal echt lucratief te maken. Er kwamen samenwerkingen met Mitsubishi voor motoren en later zou zelfs intensief met Renault worden gewerkt door de Smart op het platform van de compacte Twingo te bouwen. Van dan af was er zelfs een handgeschakelde versie te koop. Vanaf 2020 werden er enkel nog elektrische versies verkocht en niet veel later kwam er de joint venture van Mercedes-Benz met het Chinese Geely wat leidde tot de huidige Smart #1.