Smart #5 ook als plug-inhybride

De Chinese SUV komt er met een volledig elektrische aandrijving maar ook als een plug-inhybride.

Smart breidt zijn gamma binnenkort uit met de #5. De middelgrote SUV met een koetswerklengte van 4,7 meter is nu in productie en komt nog dit voorjaar op de Europese markt. Bij de voorstelling van de Smart #5 was er enkel sprake van volledig elektrische aandrijving. Nu wordt het aanbod toch uitgebreid met een plug-inhybride. Dat lijkt misschien een verrassing omdat we afstevenen op een volledige elektrificatie van ons wagenpark. Het is een teken dat de energietransitie in fasen zal verlopen en er nog altijd plaats blijft voor de klassieke aandrijvingen met een hybride ondersteuning.

Weet dat de Smart #5 EV is uitgerust met een batterijpakket van maximaal 100 kWh – rijbereik 740 kilometer volgens Chinese normen – en een 800 Volt-architectuur. Dat vormt een garantie op zeer snel laden. Als alternatief komt daar dus een plug-inhybride versie bij voor wie extra autonomie en flexibiliteit wil. Bijvoorbeeld omdat de laadinfrastructuur nog niet optimaal is. Die PHEV koppelt een 110 pk sterke turbobenzinemotor aan een elektromotor van 215 pk met een batterijpakket dat een aanzienlijke elektrische actieradius van 120 kilometer biedt. Een combinatie die insinueert dat er ook met de #5 PHEV best volledig elektrisch wordt gereden.

Meer informatie over de specificaties, de exacte lanceringsperiode en de prijzen in Europa volgt weldra.