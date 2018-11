Slaan Volkswagen en Ford de handen in elkaar?

De datum van 16 november is met rood aangekruist in de agenda van Herbert Diess. Op die dag beslist de raad van commissarissen van Volkswagen Group over het investeringsprogramma voor de komende tien jaar én over een mogelijke coöperatie met Ford. Door proactief te ageren probeert de Volkswagen-topman de koppositie van zijn autogroep te consolideren.