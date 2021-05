De Oost-Vlaamse start-up SkyCharge start met een mobiele laaddienst voor elektrische voertuigen die onderweg zonder stroom vallen. Daarmee behoort afslepen met de depannagewagen tot het verleden en kan men na de laadbeurt zijn weg verder zetten.

Zonder stroom vallen met een elektrisch voertuig is niet prettig maar gebeurt vaker dan je zou denken. Bestuurders geraken net niet bij een laadpaal of worden verrast door een snel dalend rijbereik als gevolg van bijvoorbeeld de koude. Ook gebeurt het dat de wallbox thuis dienst weigert, zodat je 's ochtends geconfronteerd wordt met een auto die niet opgeladen is.

Op een kwartier ben je weer mobiel. © GF

Een lege batterij hoeft geen nachtmerrie te zijn. De Oost-Vlaamse start- up SkyCharge stelt zich tot doel om binnen 45 minuten ter plaatste te zijn met een mobiele lader en de gestrande bestuurder een kwartier later weer mobiel te krijgen. "We willen hetzelfde principe hanteren als de pechverhelping bij auto's met een verbrandingsmotor die zonder brandstof vallen. De servicewagen komt ter plaatste met enkele liters benzine of diesel, zodat je het dichtstbijzijnde tankstation kunt bereiken", zegt zaakvoerder Mohammed Taslidere.

"In de plaats van brandstof brengt onze wagen elektriciteit ter plaatse, zodat het voertuig niet moet worden afgesleept, maar thuis raakt of een snellader bereikt. We bieden daarmee een comfort en tijdswinst want bij een klassieke pechinterventie kun je enkel takelen. Onze mobiele oplader zorgt ervoor dat de klant in zijn auto kan blijven wachten - als de verkeerssituatie dat toelaat - en bovendien niet als passagier hoeft mee te rijden met de depanneur."

SkyCharge kan worden opgeroepen via een app. Die geeft de exacte locatie en het type auto door, zodat SkyCharge meteen kan uitrukken. Momenteel zit de service in een testfase van twee maanden. "Wie tussen nu en 17 juli 2021 per ongeluk zonder elektriciteit valt met zijn elektrische auto in Oost-Vlaanderen, kan ons gratis testen. Dan gaan we de verdere uitrol bekijken. De bedoeling is om op termijn in heel België actief te zijn," verduidelijk Mohammed Taslidere.

Zonder stroom vallen met een elektrisch voertuig is niet prettig maar gebeurt vaker dan je zou denken. Bestuurders geraken net niet bij een laadpaal of worden verrast door een snel dalend rijbereik als gevolg van bijvoorbeeld de koude. Ook gebeurt het dat de wallbox thuis dienst weigert, zodat je 's ochtends geconfronteerd wordt met een auto die niet opgeladen is. Een lege batterij hoeft geen nachtmerrie te zijn. De Oost-Vlaamse start- up SkyCharge stelt zich tot doel om binnen 45 minuten ter plaatste te zijn met een mobiele lader en de gestrande bestuurder een kwartier later weer mobiel te krijgen. "We willen hetzelfde principe hanteren als de pechverhelping bij auto's met een verbrandingsmotor die zonder brandstof vallen. De servicewagen komt ter plaatste met enkele liters benzine of diesel, zodat je het dichtstbijzijnde tankstation kunt bereiken", zegt zaakvoerder Mohammed Taslidere."In de plaats van brandstof brengt onze wagen elektriciteit ter plaatse, zodat het voertuig niet moet worden afgesleept, maar thuis raakt of een snellader bereikt. We bieden daarmee een comfort en tijdswinst want bij een klassieke pechinterventie kun je enkel takelen. Onze mobiele oplader zorgt ervoor dat de klant in zijn auto kan blijven wachten - als de verkeerssituatie dat toelaat - en bovendien niet als passagier hoeft mee te rijden met de depanneur." SkyCharge kan worden opgeroepen via een app. Die geeft de exacte locatie en het type auto door, zodat SkyCharge meteen kan uitrukken. Momenteel zit de service in een testfase van twee maanden. "Wie tussen nu en 17 juli 2021 per ongeluk zonder elektriciteit valt met zijn elektrische auto in Oost-Vlaanderen, kan ons gratis testen. Dan gaan we de verdere uitrol bekijken. De bedoeling is om op termijn in heel België actief te zijn," verduidelijk Mohammed Taslidere.