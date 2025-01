Skoda vernieuwt Enyaq

Een nieuwe look frist de Skoda Enyaq op. Het rijbereik en de uitrusting groeien.

De vernieuwde Skoda Enyaq is voorgesteld op het Autosalon van Brussel en valt op met zijn frissere, nieuwe look in de stijl van de recent gelanceerde Elroq. Dit Tech Deck Face-design met matrixverlichting is de blikvanger op het koetswerk van de SUV of de coupé. Naast de geslaagde esthetische ingreep werd de Enyaq ook gestroomlijnder. In combinatie met zuinigere elektromotoren neemt het bereik verder toe tot 596 kilometer. Noteer daarbij dat de versie met de kleinste batterij nog altijd een actieradius van 437 km verzekert.

Met de Skoda Enyaq – zowel de SUV als coupéversie – heb je nog altijd de keuze uit drie aandrijvingen. Het gamma begint bij de 150 kW sterke Enyaq 60 met een accu van 63 kWh. De krachtigere Enyaq 85 met 210 kW heeft een batterij van 82 kWh en wordt enkel op de achterwielen of integraal aangedreven.

Bij deze facelift krijgt de Enyaq ook een hoogwaardigere afwerking en een ruimere uitrusting. Daartoe behoren Simply Clever-features die al opdoken op de jongste Kodiaq-generatie, zoals een paraplu in de deur, een ijskrabber in de tankklep en haakjes in de koffer. Het Sportline uitrustingsniveau moet de sportievere rijder verleiden in afwachting van een nieuw RS-model dat is aangekondigd. Meer info over de Belgische prijzen volgt weldra.