Skoda toont interieur van Kodiaq RS

De SUV-rage leidt tot verrassende varianten in het aanbod van de constructeurs. Terwijl deze voertuigen aanvankelijk nog vooral offroad-ambities hadden, gaan ze tegenwoordig eerder de luxueuze of sportieve toer op. In dat rijtje past ook de Skoda Kodiaq RS die zijn wereldpremière begin oktober beleeft op het Autosalon van Parijs.

Er is al geweten dat er onder de motorkap een pittige 240 pk sterke 2,0-liter biturbo-TDI schuilt en de wagen op exclusieve 20" velgen staat. Intussen gaf Skoda ook al een voorproefje van het interieur door middel van enkele teaserfoto's. Daarop is te zien dat de sportstoelen bekleed zijn met zwart leder en alcantara met rode contrasterende stiksels en een RS-logo. Die accenten komen ook terug in de rest van het interieur: op het sportstuurwiel, de schakelpook en de deurpanelen, terwijl het dashboard een carbon-look krijgt.(Belga)