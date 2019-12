Dertig jaar geleden slaagde Volkswagen erin om het noodlijdende Skoda binnen te lijven, voor de neus van Renault. De Franse constructeur lag lange tijd in polepositie, maar onder druk van de machtige Tsjechische vakbonden kreeg de Duitse autogroep uiteindelijk de voorkeur. Sindsdien gaat het steil bergop met Skoda en is het uitgegroeid van een budgetmerk tot een van de meest succesvolle Europese volumemerken met kwaliteitsvolle modellen die het verschil maken.

Value for money

De uitstekende kwaliteit/prijsverhouding is en blijft de sterkste troef van Skoda. Bovendien kunnen de Skoda-modellen - tegen een betaalbare prijs - worden uitgerust met zinvolle toebehoren en exclusieve accessoires uit het premiumsegment. Dat maakt van Skoda een interessant en aantrekkelijk alternatief voor de Duitse merken, want op basis van prijs en kwaliteit valt de vergelijking met andere wagens bijna altijd uit in het voordeel van Skoda. Het is dus geen toeval dat de recente Skoda-modellen omzeggens alle vergelijkende tests van de gezaghebbende internationale automagazines in hun voordeel beslechten.

Veranderen om te verbeteren

De Octavia is niet alleen een bestseller in zijn marktsegment, maar ook hét model dat voor Skoda de omslag van budgetmerk naar volumemerk heeft bewerkstelligd. Kondigt zich een modelwissel aan is het alle hens aan dek. Ingenieurs en vormgevers wordt op het hart gedrukt dat zij uiterst omzichtig tewerk moeten gaan, de trouwe klant mag niet worden gebruuskeerd. Dat geldt in het bijzonder op het vlak van design.

In het geval van de vierde generatie Octavia is die opdracht met bravoure volbracht. Door de nieuwe grill oogt de nieuwkomer eleganter en voornamer, dat geldt in het bijzonder voor de sedan die in het verleden steeds in de schaduw heeft gestaan van de break. De scherp afgelijnde voor- en achterlichten zijn uitgerust met LED-technologie.

Dankzij full LED Matrix koplampen kan vanaf nu worden gereden met 'groot licht' zonder tegenliggers te verblinden. Zodra de camera achter de voorruit tegenliggers - auto's, fietsers of voetgangers - detecteert, past het systeem de lichtbundel bliksemsnel aan. De koplampen beschikken vanaf nu ook over een zogenaamde begroetingsfunctie die de bestuurder en passagiers verwelkomt bij het naderen van het voertuig.

Up-to-date infotainment- en rijhulpsystemen

Ook het nieuwe interieurdesign maakt een zeer overtuigende indruk, stijl- en kwaliteitsvol zonder in te boeten aan functionaliteit. Het ontwerp van het dashboard is geïnspireerd op de vormgeving van de grill en bevat een vrijstaand centraal opgesteld 10 inch groot beeldscherm.

De nieuwe Octavia is de eerste Skoda met een head-up display en beschikt over de nieuwste infotainment- en rijhulpsystemen van de Volkswagen Group waartoe Skoda sinds 1989 behoort. Die zorgen voor maximale connectiviteit en veiligheid. Zo brengt de Emergency Assist de auto automatisch tot stilstand wanneer de bestuurder daartoe niet meer in staat is.

Leverbaar met alternatieve aandrijving

Om te kunnen voldoen aan de nieuwe Europese CO2-doelstelling is het motoraanbod aangepast en uitgebreid tot vier soorten aandrijving. Naast de bekende verbrandingsmotoren is de vierde generatie Octavia ook leverbaar met CNG-versie en mild- en plug-in hybrides. Die laatste koppelt een 1.4 TSI-benzinemotor aan een elektromotor dat resulteert in een gecombineerd vermogen van 204 of 245 pk.

Een 6-traps DSG-automaat is standaard. Er komen ook twee mild-hybrides: de 110 pk sterke 1.0 TSI en 150 pk sterke 1.5 TSI met 7-traps automaat, gekoppeld aan een 48 volt accu. Het systeem voedt de batterij met de energie die vrijkomt bij het remmen. In het geval van de CNG-versie zorgen één compacte benzine- en drie CNG-tanks voor een extra lange actieradius.

Simply Clever

Traditioneel onderscheiden Skoda-modellen zich van hun directe concurrenten door enkele slimme en handige features zoals de geïntegreerde parapluhouder in het voorportier. De vierde generatie Octavia voegt daar nog enkele blikvangers aan toe: extra comfortabele hoofdsteunen op de achterbank, inclusief dekentjes voor de passagiers achteraan naast vijf USB C-aansluitingen, twee voorin en twee achterin en één in de dakconsole.

Tot slot nog dit: de Octavia doet zijn reputatie van ruimtewonder alle eer aan. De vierde generatie biedt nog meer ruimte aan passagiers en hun bagage. De nieuwkomer wordt één van de blikvangers van het komende Autosalon van Brussel en is leverbaar vanaf het voorjaar.

Superb als plug-in hybride

Begin januari 2020 viert ook de Skoda Superb iV zijn première in Brussel. Die gaat gepaard met een onopvallende facelift, dé grote nieuwigheid is de alternatieve aandrijving. De iV is vanaf het nieuwe modeljaar immers ook verkrijgbaar als plug-in hybride. Skoda maakt hiervoor dankbaar gebruik van het aandrijvingssysteem van de VW Passat GTE dat bestaat uit een 1.4 liter benzinemotor en een 85 kW sterke elektromotor en een 13 kWh batterij. Die laatste zit veilig opgeborgen onder de tweede zetelrij. Door de inbouw van de elektromotor is de inhoud van het koffervolume geslonken tot 485 liter, wat nog altijd acceptabel is in vergelijking met zijn directe concurrenten. Ook met zijn instapprijs van 44.490 euro scoort de Superb iV beter.

Zuiver elektrisch rijdt die zo'n 45 kilometer ver, het opladen varieert van 2 tot 6 uur, afhankelijk van de capaciteit van het laadstation. De accu wordt tijdens het rijden constant gevoed via de recuperatie van energie die vrijkomt bij het remmen waardoor de elektromotor zelden zonder stroom valt. De combinatie van de 50 liter benzinetank en 13 kWh-accu bezorgt de iV een autonomie van zo'n 950 kilometer: het gemiddeld verbruik varieert van 6,5 tot 7,5 l/100 km, de elektromotor verbruikt gemiddeld 21,9 kWh. Dat zijn moderate gemiddelden voor een zeer ruim bemeten reiswagen van bijna 5 meter.

Dankzij een gecombineerd vermogen van 218 pk trekt de Superb iV in 7,8 seconden op van 0 tot 100 km/u en bedraagt de topsnelheid 224 k/u. Belangrijker vind ik het voortreffelijke rij- en veercomfort waarmee hij bestuurder en passagiers verwent. Ook de rijkelijke uitrusting en kwaliteitsvolle afwerking maken een zeer goede indruk. Dat laatste geldt niet voor het nieuwe navigatiesysteem: de draai- en drukknoppen zijn helaas verdwenen. De bediening geschiedt enkel nog via een touchscreen en dat vind ik geen vooruitgang op het vlak van gebruiksgemak.

Conclusie: wie consequent oplaadt en niet constant de autosnelweg gebruikt, doet met de Superb iV een lonende zaak. In de veronderstelling dat de overheid de aankoop en gebruik van milieuvriendelijke auto's fiscaal blijft bevoordeligen.

De kroniek van een succesvolle wederopstanding

De geschiedenis van Skoda gaat terug tot eind van de negentiende eeuw. In Mlada Boleslav - gelegen in het toenmalige Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk - besluiten boekhandelaar Vaclav Laurin en fietsenmaker Vaclav Klement om motorfietsen te gaan produceren. Vanaf 1905 gaan ze ook vierwielers bouwen waaronder iconische modellen zoals de Hispano Suiza. L&K vindt zijn weg naar de rijken en machtigen van die tijd.

Na de Eerste Wereldoorlog en implosie van het Habsburgse keizerrijk ontstaat een reeks zelfstandige staten waaronder Tsjechoslowakije. In 1919 hervat L&K de autoproductie en fusioneert in 1925 met Skoda, een kapitaalkrachtige producent van treinen en trams die ook de nieuwe merknaam wordt. De bundeling van krachten zorgt ervoor dat Skoda snel uitgroeit tot een gerespecteerd automerk met een uitgebreid gamma luxemodellen met krachtige zes- en achtcilinders zoals de Skoda 860 en Superb. Die zijn in de jaren dertig de evenknie van de topmodellen van Mercedes; van Audi, BMW of VW was toen nog geen sprake.

In 1939 bezetten Duitse troepen Tsjechoslowakije en verplichten Skoda om oorlogstuig te produceren. Na de implosie van Nazi-Duitsland valt de intact gebleven Skoda-fabriek in handen van het Rode Leger, waardoor de productie van personenwagens in Mlada Boleslav meteen heropgestart kan worden. In West-Europa gebeurt dat met enkele jaren vertraging omdat de fabrieken van de Duitse, Engelse en Franse concurrenten zwaar hadden geleden onder het bommengeweld. Skoda lanceert met de 1100-reeks een serie betrouwbare en betaalbare modellen mét onafhankelijke wielophanging en een voor die tijd zeer behoorlijk rijcomfort.

Nationalisatie loopt faliekant af

In 1949 besluit de communistische regering in Praag om Skoda te nationaliseren en onder te brengen in de Motokov-groep, de grootste industriële groep van het land. De directie krijgt de opdracht een 'auto voor de arbeider' te ontwikkelen, naar het voorbeeld van de Renault Dauphine. Het duurt echter tot 1964 vooraleer in Mlada Boleslav de eerste Skoda MB van de band rolt. De laatkomer vertoont qua techniek veel gelijkenis met de Simca 1000 en Renault R10 maar is robuuster gebouwd.

De nationalisatie van Skoda blijkt een maat voor niets. De partijbonzen zijn niet bereid om zwaar te investeren in de ontwikkeling van nieuwe modellen, waardoor de technologische voorsprong van het merk verloren gaat. In 1969 legt een brand de fabriek in as, maar Skoda overleeft ook die tegenslag.

Vakbonden kozen voor Volkswagen

Met het verdwijnen van het IJzeren Gordijn in 1989 openen zich nieuwe perspectieven voor Skoda. Op initiatief van president Vaclav Havel knoopt de Tsjechische regering gesprekken aan met Volkswagen en Renault over de verkoop van Skoda. Renault lijkt over de beste troefkaarten te beschikken maar onder druk van de machtige vakbonden komt Skoda uiteindelijk toch in handen van Volkswagen. De bonden waren gecharmeerd door het systeem van Mitbestimmung in de Duitse bedrijven. De vakbond zetelt in de beslissingsorganen van de ondernemingen en is zo mede verantwoordelijk voor het beleid.

Na de overname door Volkswagen gaat het snel steil bergop met Skoda. Op basis van bestaande VW-platformen ontstaat een reeks nieuwe modellen die de signatuur dragen van de Belgische designer Dirk van Baeckel. Van de ene dag op de andere is Skoda zijn 'goedkoop' imago kwijt, de consument reageert enthousiast. Skoda wordt één van de snelst groeiende automerken in Europa dankzij een goed uitgebalanceerd én aantrekkelijk modellenpalet in zowat alle populaire segmenten, op basis van betrouwbare en innovatieve VW-technologie.