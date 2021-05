Skoda lanceert nog voor de zomer zijn nieuwe zuiver elektrisch aangedreven SUV op de Belgische markt. De basisversie van deze Enyaq iV kost net geen 40.000 euro en in tegenstelling tot de rest van het Skoda-gamma mikt de Tsjechische VW-dochter met dit product vooral op leasingklanten (93 procent) en viseert men slechts in mindere mate particuliere kopers.

Voor Skoda is dit een opmerkelijke strategie want het merk verwierf zijn huidige succes vooral als 'betaalbare gezinswagen' die degelijke (én dure) Volkswagentechnologie democratiseerde en in het bereik van een breed publiek bracht.

In die zin werd de huidige Skoda Octavia dit jaar nog tot 'VAB Gezinswagen 2021' gekroond, maar de eerste grote elektrische auto van Skoda-signatuur hoeft niet noodzakelijk in een gezinsbudget te passen met een prijskaartje van exact 39.775 euro voor de basisversie. Los daarvan is hij wel goedkoper dan de ID.4 (vanaf 45.450 euro) waarmee hij zijn technische basis deelt.

Opvallend is dat deze Skoda Enyaq het eerste elektrische voertuig van de VW-groep is dat het MEB-platform gebruikt en niet in een VW-fabriek wordt gebouwd. Deze Skoda rolt immers van de productielijn in de productiesite van Mlada Boleslav, nabij Praag.

De basisversie van de Enyaq heeft een elektromotor van 180 pk die de achterwielen aandrijft. Hij wordt gevoed door een batterij met een capaciteit van 55 kWh waardoor een autonomie van ruim 350 km mogelijk wordt. Skoda voorziet eveneens een versie met een grotere batterij (77kWh). Met die batterij komt ook een krachtiger elektromotor (204 pk) en er volgt tevens een versie met vierwielaandrijving waarbij een tweede elektromotor wordt gemonteerd op de vooras.

