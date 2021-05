Met elk nieuw model zet Skoda een grote stap vooruit, met de Enyaq iV misschien zelfs de grootste uit zijn 126-jarige geschiedenis. De Enyaq iV is de eerste elektrische SUV van het Tsjechische volumemerk dat aangenaam blijft verrassen door zijn Simply Clever-aanpak en consequente prijs- en modellenpolitiek.

Sinds de overname van Skoda door Volkswagen Group in 1991 verkoopt het Tsjechische volumemerk jaar na jaar meer auto's en stijgen ook de winstcijfers gestaag. Door corona zijn de resultaten voor 2020 lager uitgevallen dan verwacht, niettemin presteert Skoda (veel) beter dan de meeste van zijn concurrenten. Een trend die zich wellicht ook de volgende jaren zal doorzetten. Dit najaar lanceert Skoda immers de nieuwe Fabia en nu al staat de Enyaq iV in de showroom, de eerste elektrische SUV van de Tsjechische autobouwer die een nieuw tijdperk inluidt in de 126-jarige geschiedenis van het merk. De Enyaq iV is het eerste Skoda-model op basis van het modulaire platform voor elektrische auto's (MEB) van Volkswagen Group. De nieuwkomer rolt in de fabriek van Mlada Boleslav van de band en is daarmee het enige MEB-gebaseerde model in Europa dat niet in Duitsland wordt gebouwd. De Enyaq iV is leverbaar met achter- en vierwielaandrijving en vijf vermogensversies (van 109 tot 220 kW) en drie batterijformaten met een maximaal rijbereik van 520 kilometer. Hoeveel er dat in Belgische rij- en weersomstandigheden worden, zal blijken na een roadtest over meerdere dagen. Wat als eerste opvalt: de Enyaq zit strak in het pak. Bij Skoda geen tierlantijntjes die perse willen aantonen dat we te maken hebben met een elektrische auto. Klanten kunnen kiezen uit 11 themapacks en aparte opties selecteren om zo hun auto een persoonlijke touch te geven. Tweede verrassing: door de afwezigheid van een middentunnel biedt de nieuwkomer (4,7 m lang, 1,8 m breed, 1,6 m hoog en 2090 kg zwaar) opvallend veel ruimte voor passagiers én bagage (kofferinhoud bedraagt 585 liter). Het dashboard verdient een designprijs en het interieur maakt een goede indruk door het gebruik van hoogwaardige materialen en een kwaliteitsvolle afwerking. De combinatie van grijze en zwarte tinten getuigt van goede smaak. De stoelen geven een uitstekende ondersteuning aan het lichaam, de geluidsdemping en ergonomie verdienen alle lof. Lees verder onder de fotoDe bediening van het infotainment gebeurt via een 13" groot rechtopstaand tabletscherm, in het blikveld van de bestuurder bevindt zich nog een tweede, kleiner scherm met info over de autonomie, navigatie en rijhulpsystemen. Een permanente internetverbinding maakt het gebruik mogelijk van een reeks onlinediensten die specifiek is ontwikkeld voor elektrische wagens zoals het van op afstand bedienen van het opladen van de batterij. Een groot en duidelijk afleesbaar head-up display met augmented reality wijst je de weg naar je bestemming. De Enyaq iV staat op het MEB-platform van Volkswagen dat specifiek is ontwikkeld voor de nieuwe generatie elektrische modellen van Audi, Seat, Skoda en VW. De elektromotor is geïntegreerd in de achteras en drijft de achterwielen aan. De krachtigere varianten die later dit jaar op de markt komen, zijn uitgerust met een tweede elektromotor op de vooras en zijn dus vierwielaangedreven. De batterij in de vloer van de Enyaq is ongeveer een halve meter lang en weegt - afhankelijk van de capaciteit - 350 tot 500 kilo. De krachtigste batterij kan in minder dan 40 minuten van 5 naar 80 procent worden opgeladen. Aan een wallbox thuis of op het werk duurt het opladen zes tot acht uur. De Enyaq iV 60 met een vermogen van 132 kW of 180 pk heeft een accu van 62 kWh aan boord en beschikt over een actieradius (WLTP) van meer dan 400 kilometer, de Enyaq iV 80 ontwikkelt 150 kW of 204 pk, heeft een koppel van 310 Nm en een rijbereik (WLTP) van 520 kilometer. In die laatste versie snelt de nieuwkomer in 8,6 seconden van 0 naar 100 km/u, de topsnelheid is beperkt tot 160 km/u. Daarmee komt die niet in aanmerking voor een vermelding in het Guiness Book of World Records, maar dat is ook niet de bedoeling. Lees verder onder de fotoDe Enyaq iV 60/80 wordt in de markt gezet als een praktische, ruime en comfortabele gezinswagen met een royale actieradius tegen een betaalbare prijs. Een ambitie die hij met bravoure waarmaakt. Tenminste, dat is de indruk die de nieuwkomer bij ons heeft nagelaten na een eerste, korte kennismaking op Vlaamse wegen. De Enyaq iV 60 kost in zijn goedkoopste versie 39.775 euro, aan de Enyaq iV 80 hangt een prijskaartje van minimum 46.075 euro. Tel daar de opleg bij voor enkele zinvolle opties zoals de head-up display, Dynamic Chassis Control of multifunctionele sportstuurwiel en je overschrijdt al snel de kaap van de 50.000 euro waardoor de Enyaq iV 80 voor heel wat geïnteresseerden financieel geen haalbare kaart is, tenzij die recht hebben op een bedrijfswagen en/of kunnen genieten van fiscale aftrekken. Conclusie: de Skoda Enyaq iV 60/80 neemt de handschoen op tegen gelijkaardige modellen uit een hogere prijsklasse en doet dat met bravoure. De nieuwkomer rijdt aangenaam vlot en comfortabel en is dankzij een uitermate korte draaicirkel zeer wendbaar. Aan boord heerst een hemelse stilte. De Enyaq iV is het zoveelste schot in de roos van Skoda dat door zijn no-nonsense aanpak en consequente prijs- en modellenpolitiek stilaan een bedreiging begint te worden voor de koppositie van VW in het segment van de populaire gezinswagens.