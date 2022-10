Skoda Enyaq Coupé RS: wel de power, niet de remmen

Skoda heeft voor het eerst een sportieve RS-versie ontwikkeld van een 100 % elektrisch aangedreven model. Dat is de Enyaq Coupé RS.

RS betekent bij de Tsjechische constructeur uit Mlada Boleslav even veel als Rally Sport en wie dat op de achterklep van een elektrische auto plakt, wekt meer dan hooggespannen verwachtingen. De basis van de auto is vergelijkbaar met die van de Enyaq, maar bij deze RS wordt de voor- en de achteras voorzien van een elektromotor. Die tandem levert een vermogen van 300 pk zodat deze Enyaq coupé RS meteen de krachtigste Skoda ooit is.

Efficiëntie troef

Deze elektrische RS krijgt een zeer behoorlijke uitrusting en kan optioneel worden voorzien van een gestuurde demping. In combinatie met de vierwielaandrijving (door de elektromotor zowel op de voor- als de achteras) zorgt dit voor een bijzonder efficiënte overbrenging. Het is indrukwekkend hoe makkelijk deze RS zijn vermogen laat gebruiken en hoe handelbaar hij blijft zelfs in complexe omstandigheden met beperkte grip (bijvoorbeeld op een nat wegdek).

Die euforie van ‘alles kan’ heeft een keerzijde want de Enyaq coupé RS torst een kanjer van een batterij met een capaciteit van 82 kWh. Dat volstaat voor een theoretisch rijbereik van ongeveer 500 km bij een erg gematigde rijstijl. Feit is dat deze grote batterij flink aantikt op de weegschaal en rijklaar weegt deze Skoda 2,4 ton.

Hoe efficiënt deze kolos ook mag versnellen en sturen, de massa laat zich nadrukkelijk voelen bij het remmen. Skoda ging zelfs zo ver om de topsnelheid van deze coupé op te trekken tot 180 km/u maar al na enkele forse remmanoeuvres haken de remmen af. De stoppers zijn ronduit te krap bemeten waardoor fading en een sterk verminderd remvermogen uw deel wordt bij een ‘sportieve rijstijl’, wat uiteindelijk de roeping is van een RS.