Skoda brengt update van Kamiq en Scala

Skoda handhaaft zijn breed gamma en komt met een update voor twee modellen: de Scala en de Kamiq. Die krijgen op 1 augustus hun digitale wereldpremière en moeten dit jaar op de markt zijn.

De Scala is Skoda’s tussenoplossing die boven de Fabia maar onder de Octavia staat gepositioneerd. De Kamiq is een compacte crossover-SUV voor de stad, een stuk kleiner dan de Karoq. Beide modellen passen in het B-segment en kwamen vier jaar geleden op de markt. Nu is de tijd rijp voor een tussentijdse facelift die vooral het koetswerk hertekent.

Innovaties

Skoda toonde schetsen van de vernieuwde modellen maar de uiteindelijke productieversie wordt pas begin volgende maand onthuld. Beide modellen krijgen een scherpere look waarbij vooral de koplampen en het radiatorrooster op de tekentafel werd gelegd. De koplampunits zijn nu smaller en het radiatorrooster wordt ruimer bemeten. De bumper krijgt onderaan een extra luchtinlaat in een zwart element over de volledige breedte van de wagen. Daar wordt eveneens de nummerplaat in gezet. Ook achteraan zit er in de lichtunits ledtechnologie waardoor de Skoda’s vooral ’s avonds een eigen identiteit krijgen.

Skoda belooft bijkomende innovaties en technische verbeteringen maar details daarover volgen later. Of er ook wijzigingen komen aan het motorgamma is onzeker. De dieselversies werden al enige tijd geleden geschrapt en vandaag worden enkel de 1.0 en de 1.5 liter grote TSi-motoren aangeboden. Een full- of plug-inhybride komt er wellicht niet, maar mogelijk volgt er wel een mild hybride aandrijflijn om het brandstofverbruik te drukken.