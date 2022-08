Singer brengt Porsche Turbo Cabrio terug

Singer is een Amerikaanse specialist in ‘restomods’ die vooral Porsches 911 onder handen neemt. De Turbo Study Convertible steekt een dakloze versie van de iconische 911 Turbo in een nieuw kleedje.

Restomods zijn tegenwoordig zeer populair en verschijnen in allerlei vormen. Het zijn oudere wagens die voorzien worden van moderne technologie op vlak van comfort, uitrusting en aandrijving, maar toch nog grotendeels hun eigenheid behouden. Vaak zijn de resultaten bijzonder mooi en geven ze de originele modellen een nieuwe dimensie.

Een remake van de Porsche 930 Turbo Cabriolet.

Op dit gebied heeft het Amerikaanse Singer Vehicle Design een sterke reputatie met een ombouw van Porsches van de 964-generatie naar klassieke 911-modellen. Een blikvanger was de ‘Turbo Study’ die zijn inspiratie vond bij de legendarische 930 Turbo met zijn brede flanken en de enorme achtervleugel. Na de coupé volgt nu ook een cabriolet die zeker zo aantrekkelijk en exotisch is.

Ook het interieur is uitgevoerd in de neoklassieke stijl die nauw aansluit bij het originele strakke boordconcept van de 930 Turbo met de typische vijf ronde tellerklokken naast elkaar en de geruite bekleding.

Het neoklassieke interieur van de Singer Turbo Study.

510 pk en vierwielaandrijving

Voor de aandrijving is er keuze uit een 3,8 liter zescilinder-boxer met dubbele turbo gekoppeld aan een manuele zesversnellingsbak, met naar keuze 450 pk in de versie met achterwielaandrijving of 510 pk als vierwielaandrijving. Dat betekent dat er meer dan degelijke prestaties verzekerd zijn terwijl ook een tractiecontrole en een ABS-remsysteem is voorzien om alles veilig te houden.

Een officiële prijs werd nog niet meegedeeld maar volgens de geruchten zou Singer ruim 750.000 dollar aanrekenen voor deze fraaie Turbo Study Convertible.