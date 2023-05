Silence opent verkooppunt in Brussel

Silence, de fabrikant van elektrische microcars en scooters, heeft zijn eerste Urban Store in België geopend, in Gare Maritime in Brussel.

De elektrische transitie luidt ook een heropleving van de microcars in. Dat zijn piepkleine autootjes die vooral in een stedelijke omgeving hun nut bewijzen. Een van de grotere spelers op deze snelgroeiende markt is Silence. De Spaanse constructeur van elektrische microcars en scooters start nu ook de verkoop op de Belgische markt onder de vleugels van de autogroep Astara die bij ons ook de automerken Hyundai, MG en Suzuki verdeelt.

Accu als trolley

Daarvoor werd een eerste verkooppunt geopend in Brussel, in Gare Maritime. In deze nieuwe vestiging zal Silence zijn volledige gamma aanbieden: de elektrische motorfietsen S01, S01+ en S02 en de elektrische microcar S04. Die laatste biedt plaats aan twee inzittenden en heeft net als de scooters een verwisselbare accu die als trolley op een handige en veilige manier vervoerd kan worden. Dit betekent dat de batterijen niet alleen rechtstreeks in het voertuig worden opgeladen, maar ook kunnen worden verwijderd en gemakkelijk opgeladen aan een conventioneel stopcontact thuis.

De scooters hebben een rijbereik van zo’n 130 km, terwijl de S04 microcar ongeveer 150 km kan rijden met zijn twee accupacks. Er komen twee versies: één met een maximumsnelheid van 45 km/u waarvoor je geen autorijbewijs nodig hebt en een snellere variant die 85 km/u haalt. Silence biedt telkens de mogelijkheid tot een klassieke aankoop of een huurformule.