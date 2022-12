Silence debuteert op Autosalon

Silence is een nieuw merk van elektrische scooters en een heuse nanocar die lokale elektromobiliteit een stapje dichter bij de privéconsument moet brengen.

De Silence vierwieler is een erg compact en elektrisch aangedreven wagentje dat het midden houdt tussen een brommobiel en een compact stadswagentje uit het A-segment. De jongste jaren zien we in deze niche wel meer spelers zoals de Citroën Ami en recent werd daar ook de Microlino aan toegevoegd. De Silence S04 past in datzelfde rijtje en maakt het verschil met extra comfort en gebruiksgemak.

Met airco

Silence is Spaans fabricaat en maakt gebruik van zogeheten ‘swap’-batterijen. Wie dus geen laadinfrastructuur heeft of zijn voertuig op de openbare weg moet laten overnachten, kan aan (toekomstige) laadzuilen zijn lege batterij wisselen voor een opgaladen exemplaar. Wie wel over een laadplek beschikt, kan de batterijen gewoon kopen.

De vierwieler beschikt over twee batterijen en daarmee zou hij tot 150 km ver komen. Er bestaat een brommobiel-versie met een topsnelheid van 45 km/u, maar er volgt nog een variant met een topsnelheid van 85 km/u die geknipt is voor de stad en omgeving.

De Silence S04 kan ook rekenen op een degelijk uitrusting, want in tegenstelling tot de fraai gelijnde Microline, zal de klant deze nanocar kunnen bestellen met een (optionele) airconditioning. Precies op die manier maakt dit kleine stadswagentje het verschil door ondanks zijn compacte afmetingen toch een behoorlijk comfortniveau te bieden.