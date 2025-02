Rolls-Royce Spectre Black Badge: krachtig en opzichtig

Met een paarse uitdossing en 660 pk aan vermogen is de Rolls een regelrechte blikvanger in het luxesegment.

Hoewel Rolls-Royce in de eerste plaats staat voor luxe en verfijning, verliest het merk prestaties en sportiviteit niet helemaal uit het oog. Dat geldt zeker voor de speciale reeksen met het Black Badge logo. Ook de volledige elektrische Spectre kreeg zo’n behandeling. Dat levert niet alleen een zeer opzichtige look op, maar ook een indrukwekkend vermogen. De coupé puurt sowieso al 585 pk en 900 Nm uit zijn twee elektromotoren, maar dat loopt nu in de Infinity sportrijmodus op tot liefst 660 pk en 1.075 Nm. Daarmee is de Spectre Black Badge meteen het krachtigste model uit de geschiedenis van Rolls-Royce.

Nineties vibe

Die power vertaalt zich in adembenemende prestaties. De Spectre Black Badge spurt van 0 naar 100 km/u in 4,1 seconden, terwijl de topsnelheid tot 250 km/u beperkt blijft. Het rijbereik van het accupakket met een capaciteit van 120 kWh bedraagt 530 kilometer en snelladen kan aan een vermogen van 195 kW.

Uiterlijk valt de Spectre Black Badge op met zijn Vapour Violet lakwerk. Dit is een diep paarse koetswerktint geïnspireerd op de neonverlichting uit de clubcultuur van de jaren 1990. Verder maken de donkere afwerking van de Pantheon Grille, de Spirit of Ecstasy en de gesmede 23-duims velgen het plaatje compleet. De prijs krjg je enkel op aanvraag.