Om de uitstoot van uitlaatgassen terug te dringen, denken we spontaan aan rijden op stroom of waterstof, oplossingen die de producent en consument veel geld kosten. Rijden op aardgas (CNG) dringt de uitstoot minder spectaculair terug maar is veel goedkoper, ook in vergelijking met rijden op diesel of benzine. In Duitsland, Italië en Nederland is CNG al langer goed ingeburgerd, in ons land steeg het aantal CNG-rijders sinds 2014 van 650 naar 18.000.

Rijden op gas is niet nieuw. Liquified Petrol Gas (LPG), een nevenproduct dat ontstaat bij de raffinage van aardolie, was decennialang vrij populair, omdat het aan de pomp goedkoper dan diesel en benzine was. Intussen is LPG verdrongen door CNG (Compressed Natural Gas) dat bestaat uit koolstof en methaan en in feite een samengeperste versie is van het aardgas waarmee we onze woning verwarmen. Het transport van aardgas en de bevoorrading van de 130 CNG-stations in ons land gebeuren via een ondergronds distributienet dat eigendom is van Fluxys.

Meer modellen, meer tankstations

Didier Hendrickx, Public Affairs Manager bij van gas.be zet de voordelen van rijden op aardgas op een rijtje. 'CNG stoot 90 procent minder NOx uit, 77 procent minder fijnstof en 7 à 16 procent minder CO 2 uit dan diesel of benzine. De kilometerkostprijs ligt 50 procent lager dan diesel en 60 procent lager dan benzine. Een CNG-auto behoeft geen dure roetfilter en kost minder in onderhoud. CNG is milieuvriendelijk en veel goedkoper dan rijden op diesel, benzine of stroom.'

Toch ligt het aantal CNG-rijders in België veel lager dan in Duitsland, Italië of Nederland. Dat komt omdat slechts een handvol automerken in ons land CNG-modellen aanbiedt en ook omdat het aantal CNG-tankstations tot voor kort op de vingers van één hand te tellen was.

Didier Hendrickx: 'In een tijdspanne van vijf jaar is het aantal CNG-rijders in ons land gestegen van 650 naar 18.000. Zij kunnen terecht in intussen 130 CNG-tankstations. Ook het aantal automerken dat CNG-modellen aanbiedt, neemt toe. Door de aandacht van de media voor CNG verdwijnt stilaan maar zeker ook het wantrouwen van de bevolking tegenover CNG op het vlak van veiligheid en betrouwbaarheid. CNG wordt nog te veel verward met LPG. We moeten daar nog meer en beter over communiceren.'

Voordeliger aan de pomp

De meerprijs van een CNG-auto tegenover een diesel is vrij gering en in vergelijking met een benzine bedraagt het prijsverschil 2000 à 2500 euro. Die meerprijs kunnen kilometervreters aan de pomp recupereren. De accijnsvrije CNG is volgens de federale energieregulator CREG een kwart goedkoper dan benzine en een derde dan diesel.

Didier Hendrickx: 'Gas geven is goedkoper, dat beseffen intussen ook de leasemaatschappijen. Die bieden almaar meer CNG-modellen aan, onder meer ook omdat de restwaarde van een CNG-auto nu hoger ligt dan die van een diesel, zelfs in een dieselland als België.'