In 2019 heeft de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi voor het eerst in tien jaar verlies geleden. In een reactie heeft de Frans-Japanse autogroep een ingrijpend herstructureringsplan uitgewerkt dat de samenwerking en efficiëntie moet verhogen en de kosten reduceren. Renault, de Franse poot van de alliantie, hoopt op een miljardensteun van de overheid voor een snelle remonte.

2019 was geen goed jaar voor de Frans-Japanse autogroep en zijn afzonderlijke merken. Het boekjaar werd met verlies afgesloten, voor het eerst in tien jaar. Bovendien kwam het tot spanningen binnen de alliantie naar aanleiding van een klacht van Nissan tegen de toenmalige topman Carlos Ghosn. Die wordt verdacht van bedrieglijke praktijken, werd opgepakt door de Japanse politie maar wist op een spectaculaire wijze te ontsnappen naar zijn thuisland Libanon. Op het sportieve vlak kon het F 1-team van Renault de hoge verwachtingen niet inlossen.

Het goede nieuws is dat zowel de nieuwe Alpine A110 als de nieuwe Clio, Captur en ZOE een schot in de roos zijn. De Clio is zowaar de best verkopende auto in Europa. Dit voorjaar raakte ook bekend dat Luca de Meo (53) op 1 juli de nieuwe topman van Renault wordt. De Italiaan kent de internationale autowereld als zijn broekzak en wordt alom geprezen voor zijn inzet en grote deskundigheid. Hij is bovendien een zeer aimabele man met een sterke charismatische uitstraling, een people manager die mensen kan inspireren en enthousiasmeren. Van hem wordt verwacht dat hij de remonte van het aangeslagen Renault kan versnellen. In aansluiting op de publicatie van de ongunstige financiële resultaten over 2019 in februari jl. liet de Renault-directie weten werk te willen maken van een ingrijpend herstructurerings- en besparingsplan, om snel opnieuw winstgevend te kunnen worden. Op dat moment hield niemand rekening met een pandemie van een nooit eerder geziene omvang en evenmin met de dramatische sociaaleconomische gevolgen. Nog voor er dus sprake was van corona werkte de Renault-directie al aan een plan om de tering naar de nering te zetten, zoals dat zo mooi heet. Door covid-19 is dat plan noodgedwongen aangepast aan de nieuwe normaliteit maar ook aan de nieuwe strategie van de alliantie. Op het niveau van de groep is beslist dat de zustermerken prioriteit moeten geven aan hun kernmarkten en producten. Voor Nissan houdt dat concreet in dat het zich voortaan zal focussen op Japan, China en Noord-Amerika en zich terugtrekt uit Zuid-Korea en Rusland. Even werd gevreesd dat de Japanners ook Europa de rug zouden toekeren, maar zover komt het gelukkig niet. Wel zal er worden gesnoeid in de werkings- en personeelskosten. De fabriek in Barcelona gaat dicht, Sunderland (VK) waar de Juke en Qashqai van de band rollen, blijft tot nader bericht open. Over de toekomstige rol van Mitsubishi bestaat nog onduidelijkheid.Vaststaat dat de zustermerken sterker moeten samenwerken op het vlak van de ontwikkeling van nieuwe technologieën en producten, dat ze meer gebruik moeten maken van gemeenschappelijke platformen en onderdelen, dat het aantal modellen wordt gereduceerd en de productiecapaciteit teruggeschroefd. Over de gevolgen van die beslissingen voor Renault in het algemeen en zijn positie in ons land praatte Knack.be met woordvoerder Karl Schuybroek maar vooreerst geeft die tekst en uitleg bij de verliescijfers voor 2019, na tien jaar van gestadige groei en goede bedrijfsresultaten. 'In tegenstelling tot de meeste andere constructeurs schrijft Renault de ontwikkelingskosten van een nieuw model in één keer af op het dienstjaar waarin de nieuwkomer op de markt komt. Welnu, in 2019 heeft Renault drie nieuwe volumemodellen (Clio, Captur en ZOE) gelanceerd. Aan de ene kant versterken die onze marktpositie maar aan de andere kant wegen hun ontwikkelingskosten zwaar door op onze bedrijfsresultaten voor het afgelopen jaar. 'De verliescijfers zijn het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Zonder corona zou 2020 wellicht opnieuw een goed jaar worden, temeer omdat onze directie een reeks maatregelen heeft uitgewerkt om onze uitgaven te verlagen en onze efficiëntie en rendabiliteit te verhogen. In totaal zullen 15.000 banen sneuvelen. Met minder mensen minder produceren om meer te kunnen verdienen, dat is het streefdoel. 'Wij hebben ook vastgesteld dat onze onderzoeks- en ontwikkelingskosten te hoog zijn in vergelijking met onze directe concurrenten. Door op groepsniveau meer en beter samen te werken en geen dubbel werk meer te verrichten, kunnen we veel geld besparen. 'Voortaan zullen alle zustermerken gebruikmaken van hetzelfde platform en indien mogelijk, ook van dezelfde onderdelen. Zo zullen Renault Clio en Nissan Micra in de toekomst dezelfde deur delen. Modellen die minder goed verkopen, verdwijnen uit het gamma of worden in een andere vorm gegoten. Wij willen dus niet alleen minder auto's bouwen, maar ook minder modelreeksen en varianten. Voortaan zal de klant ons aanbod bepalen!' Het gerucht doet de ronde dat Mégane, Talisman en Espace uit het gamma zullen verdwijnen. Kunt u dat bevestigen?'Tot nu toe hebben we gesproken over het transformatieplan op groepsniveau en de gevolgen hiervan voor de afzonderlijke merken. Voor de nieuwe product- en merkstrategie van Renault is het wachten op de komst van Luca de Meo die vanaf 1 juli de lijnen zal uitzetten. Het is dus nog te vroeg om uitspraken te doen over onze toekomstige modellenpolitiek. 'Feit is dat Renault sterk staat in het A-, B- en C-segment met een reeks modellen die recent is vernieuwd en dus nog niet aan vervanging toe is. Wat Mégane betreft, wordt nagedacht over modelvarianten die goed in de markt liggen. Wij denken ook na over een nieuwe invulling van het D-segment. Talisman en Espace zijn straks aan vervanging toe en ik kan mij voorstellen dat Luca de Meo een woordje zal willen meepraten over de richting die Renault wil uitgaan in het luxesegment.'Ligt in het D-segment een toekomst weggelegd voor Alpine waarvan geweten is dat het over twee kant-en-klare modellen beschikt in de vorm van een cabrio en elektrisch aangedreven crossover? 'U weet meer dan ik. Wat ik weet is dat de wil bestaat om Alpine als merk te behouden al was het maar omdat het positief bijdraagt aan het sportief imago van Renault. De revitalisering van Alpine heeft Renault veel goodwill opgeleverd in brede lagen van de bevolking en ik vermoed dat ook Luca de Meo dat niet is ontgaan. Waarmee ik niet wil vooruitlopen op een beslissing in welke richting dan ook.'Renault blijft de Formule 1 trouw, ondanks de tegenvallende uitslagen. 'Autosport zit in onze genen, sinds het prille begin. Onze sportieve successen hebben Renault op de kaart gezet en bijgedragen aan onze naambekendheid en sportief imago. Formule 1 komt in de hele wereld op de buis en boeit zowel jong als oud. De F1 staat bovendien voor innovatieve toptechnologie. De knowhow en ervaring die onze ingenieurs opdoen in de racerij komen onze seriemodellen ten goede. De recuperatie van remenergie is daar een schoolvoorbeeld van. Onze ingenieurs werken volgens een beurtrol: het ene jaar werken ze voor de autosportafdeling, het volgende jaar ontwikkelen zij motoren en nieuwe technologietoepassingen voor de volumemodellen van Renault. Last but not least zorgt ons F 1-engagement voor extra motivatie en begeestering bij het personeel.' Renault heeft staatssteun aangevraagd ten belope van 5 miljard. Zit die eraan te komen en zo ja, onder welke voorwaarden?'De gesprekken hierover worden op het hoogste niveau gevoerd en onder strikte geheimhouding. De Franse staat is voor 15 procent eigenaar van Renault en heeft er alle belang bij dat het snel opnieuw winstgevend wordt. Renault behoort bovendien tot de kroonjuwelen van de Franse industrie en stelt 50.000 mensen tewerk in Frankrijk. De geplande afbouw van het personeelsbestand gebeurt via pensionering en natuurlijke afvloeiing, zonder naakte ontslagen dus. Voor zover mij bekend, is het plan in goede aarde gevallen bij de Franse regering. Het is wachten op een signaal van minister Le Maire.'Over de impact van het besparingsplan op de activiteiten van Renault in ons land, wil woordvoerder Schuybroek voorlopig geen mededeling doen. Om de eenvoudige reden dat de Belgische directie nog geen onderrichtingen uit Parijs heeft ontvangen. Het is wachten op de komst van de nieuwe topman en de uitrol van diens nieuwe product- en merkstrategie in de loop van juli of augustus. Luca de Meo kennende mogen we ons verwachten aan innovatieve en originele ideeën. Wordt vervolgd.