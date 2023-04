Renault stelt batterijproductie veilig

Renault sloot een partnerschap af voor de levering van koolstofarme batterijen. De Franse constructeur gaat in zee met Verkor en de deal is goed voor jaarlijks 12 GWh aan mobiele elektrische opslagcapaciteit.

In tijden van doorgedreven elektrificatie is de beschikbaarheid van batterijen en bij uitbreiding de grondstoffen die voor productie nodig zijn, cruciaal. Renault startte al in 2021 een strategische samenwerking met Verkor omwille van de hoogtechnologische batterijen die de groep ontwikkelt. Het gaat om koolstofarme batterijen die straks in het hogere segment van het elektrische Renault-gamma zal worden gebruikt zoals de Alpine C-Crossover GT die op stapel staat.

Renault verzekert zich op deze manier van de strategisch belangrijke bevoorrading van batterijen en Verkor kan zich industrieel verder ontwikkelen. Naast het Innovation Center in Grenoble komt er een productiesite (Gigafactory) in het Franse Duinkerke die al in 2025 operationeel moet zijn.