Vorige week toonde Renault de nieuwe Zoe aan de gespecialiseerde pers en de kleine elektrisch aangedreven Renault krijgt een doorgedreven technische en een optische update.

De Zoe gaat er op alle vlakken op vooruit en hoewel hij het formaat en een aantal technologieën met de al even nieuwe Clio deelt, heeft hij een eigen platform en een specifiek koetswerk dat werd ontwikkeld met het oog op elektrische aandrijving.

Aan de basisarchitectuur werd overigens niet geraakt. Het belangrijkste nieuws is de komst van een grote batterij met een capaciteit van 52 kWh, meer dan het dubbele van de eerste generatie Zoe die bijna acht jaar geleden werd gelanceerd. Door deze batterij belooft de constructeur een realistisch rijbereik tot 375 km. Onder de motorkap zit ook een krachtige elektromotor. De krachtigste versie levert 135 pk, de basisversie recycleert de 110 pk sterke motor van de vorige generatie.

Renault biedt zijn klanten de mogelijkheid om de auto te kopen en de batterij te huren, of om zowel de auto als de batterij aan te kopen. De huuroptie voor de batterij moet vooral drempelverlagend werken omdat die ? 8.200 goedkoper is. De basisversie met huurbatterij betaal je minstens ? 24.400 en dat is qua prijs vergelijkbaar met het uittredende model. Een goedkopere versie met een kleinere batterij is niet gepland. Toch is het niet uitgesloten dat Renault een 'budget-EV' op de markt zal brengen, want op het salon van Frankfurt gaf Renault-chef Bolloré te kennen dat er wordt gedacht aan een EV voor minder dan ? 10.000 met een kleinere batterij en een beperkt vermogen. Het zou niet onlogisch zijn, mocht dit model (K-ZE, dat in China reeds bestaat) onder de merknaam Dacia worden gecommercialiseerd.(Belga)