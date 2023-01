Renault Megane RS krijgt zwanenzang

De Renault Megane RS Ultime wordt de allerlaatste sportwagen van het Franse merk met een RS-badge, want in de toekomst zal het Alpine-logo weer worden gebruikt.

RS is de afkorting van Renault Sport, de sportafdeling van het Franse merk die instaat voor de ontwikkeling van de snelste en sportiefste modellen in het gamma. Het RS-logo doet liefhebbers dan ook watertanden, maar aan dat mooie verhaal komt nu een einde.

De Megane RS Ultime wordt inderdaad de allerlaatste creatie van Renault Sport, daarna zullen de sportieve modellen weer het Alpine-logo dragen, zoals dat lang geleden reeds het geval was. De Megane RS Ultime luidt dus de zwanenzang in van het RS-label en wordt daarom wellicht een collectors item. Zeker omdat er slechts 1.976 exemplaren van zullen worden geproduceerd. Dat aantal is geen toeval, maar een verwijzing naar het jaar 1976 waarin Renault Sport werd opgericht.

De Renault Megane RS Ultime wordt zonder twijfel een collectors item.

Extra rijdynamiek

De Renault Megane RS Ultime is een verdere evolutie van de Trophy-variant en wordt aangedreven door de 1,8 liter-turbobenzine, die trouwens ook dienstdoet in de Alpine A110. Het vermogen van deze viercilinder bedraagt 300 pk, dat samen met een koppel van 420 Nm op de voorwielen wordt gebracht via een gerobotiseerde EDC-transmissie met dubbele koppeling en een Torsen-differentieel. Het onderstel en de ophanging bleven ongewijzigd, maar Bridgestones Potenza S007 semi-slickbanden moeten de Ultime wel extra grip in de bochten bezorgen.

Een genummerd plaatje in het interieur.

Uiterlijk herken je de Renault Megane RS Ultime aan de specifieke stickerset en koetswerkkleuren Star Black, Tonic Orange, Pearl White en Sirius Yellow, naast de 19” Fuji Light velgen. In het interieur vallen de alcantara kuipstoelen van Recaro op, naast uiteraard het genummerde plaatje op de middenconsole met de handtekening van testrijder Laurent Hurgon, die talloze records met de Megane RS-familie realiseerde door de jaren heen.