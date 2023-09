Renault Grand Kangoo: 7 zitplaatsen en elektrische aandrijving

Renault breidt het Kangoo-gamma uit met een XL-versie die ook een elektrische aandrijving krijgt. Is dit de ideale toekomstgerichte gezinsauto?

Functionele auto’s met bestelwagenroots zoals de Renault Kangoo zijn nog steeds zeer populair bij de gezinnen. Dit type wagen is ruim en veelzijdig, zodat het voor alle activiteiten dienst kan doen: alle vriendjes kunnen mee, een kast ophalen in de Ikea lukt moeiteloos en op vakantietrips kan er altijd nog een extra tas of speelgoed in de koffer.

Maar voor sommige families volstaat dat nog niet, zodat Renault besloot ook een de XL-versie van zijn populaire Kangoo uit te brengen. Deze Renault Grand Kangoo werd 40 centimeter langer en biedt daarmee plaats aan zeven inzittenden op drie zetelrijen of een laadvolume tot maximaal 3.750 liter. De toegang tot het achtercompartiment verloopt tevens eenvoudiger via de 18 centimeter bredere schuifdeuren achteraan. Extra opbergvakken aan boord zorgen nog eens voor 58 liter laadruimte.

Voor de aandrijving is er keuze uit benzine- en dieselmotoren of een 122 pk en 245 Nm sterke elektromotor. Deze E-Tech heeft een batterij met een capaciteit van 45 kW die een rijbereik van 265 kilometer oplevert.

Deze Renault Grand Kangoo verschijnt nog dit jaar bij de dealers. Op de Belgische prijzen is het nog even wachten.