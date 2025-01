Renault 5 is Car of the Year

Renault wint met de R5 voor het tweede opeenvolgende jaar de titel Car of the Year. De R5 is een elektrisch aangedreven neo-retromodel dat qua design aanknoopt met de succesvolle R5 van weleer.

Bij Renault is het voor het tweede jaar op rij prijs. Vorig viel de Scenic deze eer te beurt. De dubbelslag zorgt voor gefronste wenkbrauwen. Het doet terugdenken aan de COTY-verkiezing van enkele decennia geleden waarbij Italiaanse constructeurs dikwijls wonnen. In die mate dat de verkiezing wel eens smalend werd omgedoopt tot ‘Fiat van het jaar’… Voor alle duidelijkheid: daar is vandaag geen sprake van. Renault heeft de voorbije jaren en maanden een zelden gezien productoffensief gelanceerd met een onwaarschijnlijke diversiteit qua aandrijvingen. Het Franse aanbod matcht nu met het gebruiksprofiel van quasi elke consument.

De R5 ziet er niet enkel leuk uit – met dank aan de flashy koetswerkkleuren – maar er zit ook hedendaagse technologie in. De R5 is helemaal mee op vlak van connectiviteit en wordt steevast met elektro-aandrijving geleverd. In een eerste fase zijn enkel de varianten met 150 en 120 pk beschikbaar. De versie met de grootste batterij (52 kWh) en de 150 pk motor biedt het grootste rijbereik (tot 410 km). De variante met een kleinere batterij (40 kWh) in combinatie met een 120 pk motor komt 312 km ver.

De goedkoopste versie met een instapprijs van 25.000 euro heeft dezelfde batterij (40 kWh) maar kreeg een minder krachtige (95 pk) motor. Later dit jaar lanceert Renault nog een elektrische remake van de R4 van weleer. Hoewel de naam anders doet vermoeden, wordt die groter dan de R5 en is het interieur ook meer geschikt (lees: ruimer) om comfortabel met vier te reizen.