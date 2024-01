Regering twijfelt over vergroening

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) staat op de rem van de vergroening van salariswagens. Er zijn plannen om het voordeel van alle aard (VAA) voor auto’s met verbrandingsmotoren te verlagen.

In het verleden trok de federale regering het VAA voor auto’s met een verbrandingsmotor flink op. Dit VAA is een bedrag dat de overheid ziet als fictief inkomen voor een voorwerp dat men in het kader van een job verwerft, maar dat de belastingplichtige ook privé mag gebruiken. Op dat fictief voordeel moet belasting worden betaald. In het geval van een salariswagen, wordt het VAA bepaald op basis van de CO2-emissie van het voertuig.

Charme

De gedachtegang luidt hier dat de vervuiler betaalt. Elektrisch aangedreven modellen hebben een veel lager VAA dan klassiek aangedreven auto’s. Bij de jaarwisseling zou het tarief van dat VAA danig worden opgetrokken waardoor gebruikers van een salariswagen met een verbrandingsmotor plots enkele tientallen tot soms honderden euro per maand extra belasting moesten betalen. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem oordeelt nu dat deze stijging te drastisch is en wil één en ander bijsturen. Hij geeft ook aan dat door de komst van heel wat elektrische bedrijfswagens, de globale CO2-emissie al is gedaald waardoor de sense of urgency minder dwingend uitvalt.

Alle goede bedoelingen ten spijt voelt een aanpassing op dit ogenblik toch dubbel aan, want de overheid laat zo het principe om de vervuiler te laten betalen los. Bovendien is de timing kies, want het geeft aan dat de regering terugdeinst op het ogenblik dat de maatregel wordt geïmplementeerd. Deze week staat het dossier op de agenda en neemt de regering hopelijk een finale beslissing. Is er zo kort voor de verkiezingen een charmeoffensief in de maak?