Recordverkoop Rolls-Royce

De crisis treft niet iedereen. Zo realiseerde het luxe automerk Rolls-Royce in 2022 een recordverkoop van meer dan 6.000 wagens.

Het zijn barre tijden met hoogoplopende kosten, zodat vele mensen stevig de broeksriem moeten aantrekken om nog rond te komen. Maar natuurlijk telt elke crisis ook zijn winnaars en die blijven stevig spenderen. Zelfs meer dan ooit tevoren als we de gunstige verkoopresultaten van het luxe automerk Rolls-Royce van het voorbije jaar bekijken.

Exclusiviteit verzekerd

Opvallend is de topscore van het Britse prestigemerk Rolls-Royce van de BMW Groep dat voor het eerst in zijn 118-jarige geschiedenis dat de kaap van 6.000 verkochte auto’s wist te overschrijden. In 2022 werden namelijk exact 6.021 voertuigen afgeleverd met een gemiddelde cataloguswaarde van maar liefst een half miljoen euro. Inderdaad, ondanks de hogere verkoopvolumes blijft een Rolls-Royce nog steeds een zeer exclusieve wagen.

Rolls-Royce Ghost

Opmerkelijk is dat Rolls-Royce dit verkooprecord wist te realiseren in moeilijke omstandigheden: er was de crisis, de verkoop in China viel tegen en Rusland viel vrijwel volledig weg als lucratieve afzetmarkt. In de productmix was de Culinan SUV het populairste model, voor de Ghost. De meeste wagens werden in de Verenigde Staten geleverd. Rolls-Royce ziet de toekomst verder rooskleurig in met de nakende lancering van de elektrische Spectre, die voor een nieuwe boost in de verkoop kan zorgen.