Volvo en Volkswagen zijn de enige grote autofabrikanten die er klaar voor zijn om de Europese tijdlijn bij te houden in de transitie naar elektrische voertuigen. Dat moet althans blijken uit een analyse van de denktank Transport & Environment (T&E).

T&E heeft de plannen van tien grote autofabrikanten onder de loep genomen en concludeert dat er 'grote verschillen zijn in ambitie en kwaliteit' zijn. Enkel Volkswagen en Volvo hebben ambitieuze en geloofwaardige strategieën, stelt het rapport. Ford heeft wel de ambitieuze doelstelling om tegen 2030 volledig elektrisch te zijn, maar mist concrete plannen.

Merken als Daimler, BMW, Jaguar Land Rover en Toyota scoren het slechtst. Ze missen ambitieuze doelstellingen en een duidelijke strategie en blijven te veel vasthouden aan hybrides, zegt T&E.

'Autofabrikanten proberen op alle manieren te pronken met hun groene geloofsbrieven, maar de realiteit is dat de meeste van hen mijlenver verwijderd zijn van wat nodig is', zegt Julia Poliscanova, expert E-mobiliteit bij T&E. 'Zelfs merken die ambitieus zijn in hun doelen, missen vaak een geschikte strategie om daar te komen. In het verleden zijn autofabrikanten wel vaker hun beloften niet nagekomen, wie zegt dat het deze keer anders zal zijn?'

Strengere regels

Zelfs als de huidige beloften worden ingelost, blijft de Europese verkoop van elektrische auto's minstens 10 procentpunten achter bij wat nodig is in 2030.

Volgens Poliscanova moet Europa daarom bindende CO2-doelstellingen voor auto's vaststellen in het komende decennium, zodat tweederde van de nieuwe auto's in 2030 volledig elektrisch is en in 2035 álle nieuwe auto's dat zijn.

'Er bestaat geen twijfel meer over dat een volledig elektrische toekomst - zonder fossiele brandstoffen - mogelijk is', zegt ze. 'Maar nu slechts twee autofabrikanten in de buurt komen van waar Europa heen moet, kunnen beleidsmakers het niet aan fabrikanten overlaten. De doelstellingen moeten geleidelijk worden aangescherpt, zodat autofabrikanten niet alleen beloven om fossiele brandstoffen uit te faseren, maar ook een strategie ontwikkelen daar op tijd te geraken.'

