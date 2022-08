Ralph Nader hekelt Tesla

Tesla was één van de eerste autoconstructeurs met een autonome rijfunctie. Sinds kort kunnen eigenaars van de Amerikaanse EV’s ook een betaversie van de Full Self-Driving downloaden en dat zorgt voor een storm van kritiek, ook van Ralph Nader.

Ralph Nader doet misschien nog een belletje rinkelen. In de jaren zestig was hij een politiek activist en als advocaat verdedigde hij consumentenbelangen. Zo nam hij de toenmalige Chevrolet Corvair zwaar op de korrel omwille van zijn gevaarlijke rijeigenschappen in zijn boek ‘Unsafe at any speed’ (1965). Hij hekelde de rijeigenschappen van de Chevrolet die – net als VW’s, Fiats en Porsches uit die periode – een luchtgekoelde boxermotor achterin had gemonteerd. Later zou Nader verschillende keren een gooi doen naar het Amerikaanse presidentschap en vandaag laat de krasse tachtiger opnieuw van zich horen in de Tesla-polemiek.

Testen op openbare weg

Op de Californische thuismarkt staat Tesla immers onder druk vanwege zijn Autopilot-functie. In advertenties voor zijn nieuwste modellen omschrijft Tesla dit als ‘volledig zelfrijdend’. Feit is dat het om een betaversie gaat die nog in zijn ontwikkelingsfase zit. Het testen en finetunen van deze elektronische systemen gebeurt vandaag dus op de openbare weg.

Dat zijn geen gecontroleerde testomstandigheden want ook andere weggebruikers die zeker niet hebben ingestemd met de pilootsoftware, lopen mogelijk gevaar. Precies daarom vindt de Californische toezichthouder deze technologie en dan vooral de benaming ervan misleidend. Het is bovendien niet de eerste keer dat de semi-autonome rijfunctie van Tesla in de fout gaat. De Amerikaanse federale toezichthouder NHTSA heeft verschillende onderzoeken lopen naar ongelukken met Tesla’s waarbij de Autopilot aan de basis van de ongelukken kan liggen.