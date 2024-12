RACB bekroont Thierry Neuville

De kersverse wereldkampioen rally is door de RACB ook uitgroepen tot Driver of the Year 2024.

Het einde van het jaar staat voor feesten en onderscheidingen. Ook in de Belgische autosport en zo werden op de Heizel als naar goede gewoonte de RACB Awards uitgereikt. Die bekronen onze beste racepiloten van het voorbije seizoen. Zo’n 2000 genodigden in Paleis 10 vergaapten zich aan bolides waaronder rallywagens die de carrière van Thierry Neuville kleurden en de Porsche 963 Hypercar van Laurens Vanthoor.

Tijdens deze gala-avond kreeg Thierry Neuville de award Driver of the Year 2024 ‘Het is de zevende keer dat ik deze onderscheiding krijg, maar deze is bijzonder,’ zei een geëmotioneerde Neuville na afloop. ‘Dit staat symbool voor alle inspanningen die we jaren hebben geleverd en die Martijn en ik in staat stelden om wereldkampioen te worden. Verder is het een duidelijke afspiegeling van het succes van het RACB National Team, de filière die veel Belgische rijders de kans gaf om op internationaal niveau te schitteren.’



Verder ontvingen Martijn Wydaeghe, de corijder van Neuville, en wereldkampioen endurance Laurens Vanthoor een Special Mention voor hun prestaties. Lucia Gallucci, Race Organisation Manager bij Circuit Zolder, kreeg de Honorary Mention voor haar 40-jarige carrière op de Limburgse omloop. De Team of the Year Award ging naar DG Sport dat wereldkampioen in WRC2 werd. Lény Cols is Rookie of the Year. En tenslotte gingen er bloemen naar Thyrsa Eertmans als laureate van het Rally Girls Stuurwiel.