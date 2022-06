Prodrive P25 is oude bekende

Prodrive brengt een oud rallykanon weer tot leven. De P25 is een restomod van de iconische Subaru Impreza WRX waarmee Colin McRae rallywereldkampioen werd.

Prodrive is het rallyteam dat in de jaren 1990 verantwoordelijk was voor het ontwikkelen en het runnen van de Subaru Impreza WRX in de rallysport en behaalde daar ook mooie successen mee, met als kers op de taart drie wereldtitels met Colin McRae (1995), Richard Burns (2001) en Petter Solberg (2003). Dat gebeurde met de Subaru Impreza 22B STI, een beperkte reeks van 424 exemplaren van de berline die intussen tot een collector’s items uitgroeide gezien het behaalde palmares.

Daarom besloot Prodrive een eerbetoon aan deze iconische rallywagen te brengen met een speciale restomod. Die wijkt wel iets af van de originele auto, aangezien als basis een tweedeursversie van de Impreza werd gebruikt en er onder de motorkap een 2,5 liter-motor goed voor 400 pk schuilt. Dat vermogen wordt nog steeds naar de vier wielen geleid, maar dit keer via een halfautomaat. De prestaties zijn alleszins nog steeds zeer indrukwekkend met een spurt van 0 tot 100 km/u in ongeveer 3,5 seconden en een topsnelheid van zo’n 240 km/u.

De P25 gebruikt de tweedeursversie van de Impreza als basis.

Exclusief speelgoed

Daarbovenop zorgt een Akrapovic-uitlaatlijn voor een passende sound, ondergingen ook de ophanging en de remmen een upgrade, werd het gewicht beperkt tot 1.200 kg door de aanwending van vele carbon onderdelen en prijkt er uiteraard weer een indrukwekkende spoiler op de koffer.

De benaming P25 slaat trouwens op ‘Prodrive’ en ‘25’, het aantal exemplaren dat van deze rallyreplica gemaakt zal worden. Geïnteresseerden mogen daarvoor 460.000 Britse pond (ca. 535.000 euro) voor neertellen, zodat de exclusiviteit verzekerd blijft.