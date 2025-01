Privérijders verkiezen nog altijd benzinemodellen

Automobilisten die hun wagen zelf moeten betalen, hebben de stap naar elektrisch rijden nog niet gezet in 2024.

Uit de cijfers van de verkoop van nieuwe auto’s in 2024 van sectorfederatie Febiac blijkt het aandeel van volledig elektrische wagens gegroeid in het voorbije jaar tot 28,5 % (+ 8,9 %). Die toename is vooral te danken aan de bedrijfswagens. Op die markt bedroeg het aandeel van EV’s al meer dan 40 % in 2024, terwijl dat voor de privérijders onder de 10 % blijft.

Deze cijfers leren ook dat het merendeel van de particulieren (7 op 10) nog altijd kiest voor een nieuwe auto met een verbrandingsmotor. Meestal bestellen zij een benzinemodel (65,7 %), terwijl een minderheid (4,3 %) een diesel prefereert. Ook de zelfopladende hybrides (HEV) zijn populair met een aandeel van 15,1 %, terwijl slechts 3,6 % van de privérijders een plug-inhybride (PHEV) verkiest.

Noteer daarbij dat de elektrische modellen in Vlaanderen in 2024 een ferme boost kregen door de overheidspremie die niet meer is verlengd. Grotendeels door deze stimulans steeg het aandeel van de EV’s bij de privérijders van 5,3 % in 2023 naar 9,6 % in 2024.

Twijfels

De aarzeling van de privérijder om over te stappen op volledig elektrische wagens is te wijten aan verschillende factoren. Er is in de eerste plaats de onzekerheid over het wettelijk kader rond de elektrificatie van ons vervoer. Tot wanneer mag je nog met een verbrandingsmotor rijden en vanaf welke datum wordt elektrisch rijden effectief overal verplicht? Daarnaast botst de privékoper nog altijd op de bekende barrières voor de aanschaf van een elektrische auto: de hoge aankoopprijs, het beperkte rijbereik voor de betaalbare modellen en het nog ontoereikende netwerk van laadpunten om vlot en zorgeloos overal met een EV te geraken.

Dat heeft tot gevolg dat veel mensen de aankoop van een nieuwe wagen uitstellen of toch nog kiezen voor een benzinemodel, al dan niet tweedehands.