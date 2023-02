Porsche beult vernieuwde Cayenne af

De vernieuwde Porsche Cayenne komt dit voorjaar op de markt en onderging een zeer intensief testprogramma.

De derde generatie van de Porsche Cayenne werd in 2017 gelanceerd en kreeg een grote update om zijn positie op de sterk evoluerende markt van SUV’s te bestendigen. Deze aanpassingen hebben volgens het Duitse merk betrekking op zowel de aandrijving, het chassis, de uitrusting, de connectiviteit en het design.

Meer details volgen tegen de lancering die de volgende maanden staat gepland, maar Porsche verklapt toch al dat de Cayenne met onder meer innovatieve verlichtingstechnologie met HD-Matrix-ledkoplampen, nieuw ontworpen bedieningselementen en een ander displayconcept zal uitpakken. Op de beelden is op de testwagens ook een doorlopende ledstrook achteraan te zien, die meer aansluit op het recentere design van de Taycan.

4 miljoen testkilometers

Natuurlijk werden deze aanpassingen grondig geëvalueerd tijdens een intensief testprogramma. Porsche meldt dat de prototypes meer dan 4 miljoen kilometer hebben afgelegd in alle uithoeken van de wereld, in de meest extreme en gevarieerde omstandigheden zoals de zandduinen in Marokko, de ijspistes in Finland of de Nordschleife van de Nürburgring in Duitsland.

Dit uitgebreide testprogramma is niet meer dan logisch omdat Porsche van zijn Cayenne weer een benchmark wil maken, aangezien dit model nog altijd de bestseller in het gamma is die veel geld in het laatje brengt.