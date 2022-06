Porsche 928 herleeft dankzij Nardone

Nardone Automotive nam de iconische Porsche 928 onder handen en stak hem in een retromodern kleedje. Het resultaat is een zogenaamde restomod, die tegen de trend in geen elektrische aandrijving krijgt.

Het is een trend die tegenwoordig vele nieuwe, prachtige creaties oplevert: restomods. Hierbij wordt een ouder model, liefst met iconische uitstraling, gerestyled met hedendaagse elementen. Daarnaast wordt er vaak ook een elektrische aandrijving aan toegevoegd om deze klassieke modellen nog een langer leven te geven met de strengere emissienormen.

Bijzonder geslaagd is de restomod van de Porsche 928 die gebouwd werd door Nardone Automotive en van de hand is van designer Carlo Borromeo. De bekende stoere trekken van de coupé bleven behouden, maar kregen een verfijning met moderne trekken. Daarnaast werd de Porsche van de nodige hedendaagse technologie voorzien om het comfort, het gebruiksgemak en de rijprestaties naar een hoger niveau te tillen.

Opvallende zijn de nieuwe lichtclusters, de bredere flanken achteraan op het koetswerk en de 18” velgen, terwijl ook het interieur op een geslaagde manier het originele design combineert met nieuwe toepassingen zoals het Porsche Classic Communication Management-systeem.

Het dashboard biedt een combinatie van digitale en analoge instrumenten.

Nog altijd een achtcilinder

De aandrijving blijft dan weer oerklassiek met een atmosferische V8 met een cilinderinhoud van 5,4 liter, die 400 pk op de achterwielen zet via een aangepaste manuele zesversnellingsbak en een sperdifferentieel om die paardjes onder controle te houden. Verder kregen ook de stuurinrichting en de remmen een upgrade om aan de hedendaagse normen te voldoen.

De hele ontwikkeling van deze Porsche 928 restomod nam volgens Nardonne Automotive drie jaar in beslag. De wagen wordt in juli voor het eerst aan het publiek getoond op het Goodwood Festival of Speed. De productie zou ten vroegste in 2024 van start gaan. Maar over quota of tarieven is nog niets bekend.