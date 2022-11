Porsche 911 gaat offroad

Uitgerekend op nine eleven maakte Porsche wereldkundig dat de 911 Safari concept in productie gaat. Het is de eerste keer dat een afgeleide offroad van de 911 het productiestadium haalt.

De Safari-Porsche – zoals hij als concept bekend geraakte – zal uiteindelijk als Dakar in de toonzalen staan. Het is een knipoog naar de Porsche-deelname in Parijs-Dakar (1984) met een aangepaste 911 die toen voor het eerst een vierwielaandrijving kreeg. De technologie werd grondig getest in deze rallyraid en zou in de volgende decennia de iconische sportwagen veel toegankelijker en vooral dagelijks inzetbar maken.

Als een echte 911

Deze Dakar is vandaag nog een prototype, maar de constructeur beweert dat er zeker een productieversie volgt. Vierwielaandrijving is niet nieuw binnen het 911-gamma, maar een stoere offroader is dat wel. Porsche is al een heel eind gevorderd met het ontwikkelingsprogramma want er werden al meer dan 10.000 testkilometers afgelegd in de meest veeleisende omstandigheden zoals bevroren meren in het Hoge Noorden en het zand van Dubai en Marokko.

De combinatie van een sportwagen met een staartmotor (gewicht achterin) voor intensief gebruik offroad is qua ontwikkeling een bijzondere uitdaging. De Duitse fabrikant is er naar eigen zeggen in geslaagd om deze Dakar ondanks de grote grondspeling, toch te laten rijden en sturen zoals je dat van een sportwagen van dit kaliber verwacht.