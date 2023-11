Polestar komt met 5 en 6

Polestar rolt zijn gamma verder uit met de 5 en 6.

Polestar is een zustermerk van Volvo met elektrische wagens en zit in de Geely-groep. De naamgeving van hun auto’s is heel eenvoudig: het eerste model heette 1 en daarna telde men gewoon verder. In de planning zit men nu al aan 6.

Deze Polestar 6 werd op de Polestar Day in Los Angeles voorgesteld, naast de 5 waarvan de productie is bevestigd. De Polestar 6 wordt een prestatiegerichte roadster met 884 pk die in 2026 op de markt komt, een jaar na de lancering van de 5, een luxueuze vierdeurs GT. Daarmee krijgt het gamma van het Zweeds-Chinese elektromerk echt vorm en structuur met – binnen enkele jaren – een ruim en breed aanbod tot in de meest exclusieve niches.

De Polestar 2 is momenteel een bestseller in zijn segment, waar hij een geduchte concurrent is van de referentie Tesla 3. De eerste exemplaren van de 3 crossover worden weldra geleverd en de productie van 4 SUV-coupé gaat in 2024 van start. En dan is het uitkijken naar de première van de 5 in 2025, waarna de 6 exclusieve roadster een jaar later de nieuwe blikvanger in het aanbod wordt.