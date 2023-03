Polestar gaat sportieve toer op

Polestar brengt opnieuw een exclusieve reeks uit van de topversie van de 2.

De typebenaming van de Polestar 2 BST Edition 230 geeft al aan hoeveel exemplaren er van deze exclusieve elektrische berline geproduceerd worden. Want 230 gelukkige eigenaars zullen de eer en het genoegen krijgen om 84.900 euro neer te tellen voor dit sportieve model.

Als basis diende de Polestar 2 Long Range Dual Motor Performance die 476 pk en 680 Nm produceert en een sprintje van 0 tot 100 km/u in 4,4 seconden trekt. Hierbij hoort ook een specifieke sportophanging met 25 mm verlaagde en instelbare Öhlins-schokdempers, stijvere veerpootstangen en zwarte lichtmetalen 21” velgen met 245/35-banden.

Speciale striping

Om dit potentieel ook uiterlijk te onderstrepen maakte Polestar Engineered ook werk van de opsmuk van het koetswerk en het interieur van de 2 BST Edition 230. Deze wagen is leverbaar in exclusief Nebula-groen of Space-zwart met een brede matzwarte streep met het cijfer 2 op de motorkap, terwijl de stoelen bekleed zijn met MicroSuede-textiel.

De Polestar 2 BST Edition 230 is enkel online te bestellen en wordt in het najaar van 2023 geleverd.