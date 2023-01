Peugeot 208 bestseller in 2022

Met 199.302 verkochte exemplaren was de Peugeot 208 de populairste auto in Europa in 2022. De Franse wagen verdringt daarmee de Volkswagen Golf van de eerste plaats.

Automotive News en Dataforce analyseerden de automarkt van 2022 en zo werden de winnaars van het afgelopen jaar bekend. Dat leverde bij de personenwagens een kleine verrassing op. Niet de evidente Volkswagen Golf was de Europese bestseller van 2022, maar wel de Peugeot 208.

Van deze compacte middenklasser werden bijna 200.000 stuks geleverd door Peugeot. Wat het goede doen van de Franse tak binnen de Stellantis autogroep bevestigt. Noteer ook dat de C3 van zustermerk Citroën vorig jaar eveneens het bestverkochte model in België was.

Op Europees vlak ging de tweede plaats in de klassering over heel 2022 naar de Dacia Sandero met 191.499 verkochte exemplaren, voor de Volkswagen T-Roc die 174.663 keer een eigenaar vond. Daarmee verdrong deze crossover merkgenoot en icoon Golf voor het eerst sedert lang uit de top 3.

Tesla Model Y

Tesla eindigt in schoonheid

Als we enkel de cijfers van de inschrijvingen van de maand december 2022 bekijken, merken we dat Tesla zeer populair was. Model Y staat op de eerste plaats met 31.562 registraties, gevolgd door Tesla Model 3 waarvan 20.258 stuks werden geleverd.