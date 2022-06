Opel viert 40 jaar Corsa

De Opel Corsa kwam in 1982 voor het eerst op de markt. En dat betekent dat het tijd is voor een feestje met een speciale editie en zelfs een paar bijpassende sokken.

Na een carrière van 40 jaar zijn er ruim 14 miljoen exemplaren van de kleine Opel verkocht, die nog steeds zeer populair blijft in zijn segment. Om deze verjaardag op gepaste wijze te vieren voorziet het Duitse merk van de Stellantis Groep een speciale editie van de Corsa, die beperkt zal blijven tot 1982 genummerde exemplaren, als verwijzing naar het lanceringsjaar van dit model.

De Corsa ‘40 Years’ is gebaseerd op het huidige model en wordt geleverd in een nieuwe koetswerkkleur ‘Rekord Red’, die sterk doet denken aan het rood dat gebruikt werd op de originele Corsa A. Daarbij moeten het zwarte dak en zwart gekleurde decoraties, van onder andere het Opel Blitz embleem, de achterklepsluiting en het centraal geplaatste Corsa naamplaatje, voor een mooi contrast zorgen, terwijl de 17” lichtmetalen velgen in glanzend zwart met inzetstukken in matgrijs de dynamische uitstraling extra onderstrepen.

Bijpassende geruite sokken in het originele motief.

In het interieur komt de nostalgische toets verder tot uiting in de moderne interpretatie van de originele geruite tartan zetelbekleding. Leuk hierbij is dat Opel meteen een paar sokken in hetzelfde motief aanbiedt om de trotse eigenaar toe te laten weer volledig op te gaan in de 80-ies sfeer. Nog belangrijker is natuurlijk de van 0001 tot 1982 genummerd badge die zich op het dashboard aan de passagierskant van elke Corsa ‘40 Years’ bevindt en het exclusieve karakter van deze beperkte verjaardageditie onderstreept.

Opel start weldra met de productie van de 1982 exemplaren van de Corsa ‘40 Years’, maar de prijs werd nog niet meegedeeld. Noteer alvast dat de basisversie van de Corsa 1.2 S 18.500 euro kost.