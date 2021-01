De grootste Amerikaanse autoconstructeur, General Motors (GM), stopt tegen 2035 met het produceren van wagens op diesel of brandstof.

'Het is belangrijk dat we ons richten op een toekomst waarin elk voertuig emissievrij is', zegt CEO Mary Barra donderdag.

Tegen 2035 wil GM overschakelen op een volledig elektrische vloot, zodat het bedrijf in 2040 een nuluitstoot bereikt.

Druk

Daarmee legt GM de lat voor zichzelf hoger dan het geval is bij andere autofabrikanten, al speelt ook politieke druk hoogstwaarschijnlijk een rol. Zo kondigde Californië aan vanaf 2035 geen nieuwe benzine- of dieselwagens meer toe te laten. De staat is de belangrijkste afzetmarkt voor wagens in de VS.

Woensdag tekende Amerikaans president Joe Biden ook verschillende presidentiële decreten om de strijd tegen de klimaatopwarming kracht bij te zetten.

Eerder deze week kondigde Nissan reeds aan dat het over tien jaar in thuisland Japan, maar ook in Europa, China en de Verenigde Staten alleen nog maar elektrische auto's wil verkopen.

'Het is belangrijk dat we ons richten op een toekomst waarin elk voertuig emissievrij is', zegt CEO Mary Barra donderdag. Tegen 2035 wil GM overschakelen op een volledig elektrische vloot, zodat het bedrijf in 2040 een nuluitstoot bereikt. Daarmee legt GM de lat voor zichzelf hoger dan het geval is bij andere autofabrikanten, al speelt ook politieke druk hoogstwaarschijnlijk een rol. Zo kondigde Californië aan vanaf 2035 geen nieuwe benzine- of dieselwagens meer toe te laten. De staat is de belangrijkste afzetmarkt voor wagens in de VS. Woensdag tekende Amerikaans president Joe Biden ook verschillende presidentiële decreten om de strijd tegen de klimaatopwarming kracht bij te zetten.Eerder deze week kondigde Nissan reeds aan dat het over tien jaar in thuisland Japan, maar ook in Europa, China en de Verenigde Staten alleen nog maar elektrische auto's wil verkopen.