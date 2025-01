Ons wagenpark veroudert

De verkoop van nieuwe wagens stokt. De tweedehandsmarkt bloeit want de privéconsument loopt met een boog om de nieuwmarkt heen. Hoe komt dat?

Volgens de mobiliteitsfederatie Traxio zijn er in 2024 uitgerekend 727.650 tweedehandswagens ingeschreven. Dat betekent een groei van 5,6 % vergeleken met een jaar voordien. Dit verklaart deels de krimp op de nieuwmarkt, maar er is meer aan de hand. De aantrekkingskracht van een gebruikte wagen is gestegen omdat de prijzen weer tot een normaal niveau daalden. De gemiddelde prijs nam de voorbije 12 maanden met 7,5 % af. Dat komt omdat er een gezonde aanvoer is van jonge, gebruikte wagens nu de leverproblemen uit en vooral na de coronapandemie, achter ons liggen.

Waakhonden

Daarbij komt dat nieuwe wagens alsmaar duurder worden en de prijsstijgingen een ander ritme volgen dan wat loonindexeringen compenseren. Voor de privékoper verliest de nieuwmarkt zodoende zijn aantrekkingskracht. Enerzijds omwille van de hoge prijzen, maar ook omdat het aanbod de consument minder aanspreekt. Nieuwe wagens worden ook duurder omwille van (door Europa) verplichte rijhulpmiddelen. Maar die maken de rijbeleving niet fijner. Ook dat is een reden waarom de consument zijn spaargeld liever spendeert aan een degelijke tweedehandswagen met minder elektronische waakhonden. Hierdoor stijgt meteen de leeftijd van de tweedehandswagen. De mediane leeftijd van de in 2024 ingeschreven tweedehandsvoertuigen bedroeg 7 jaar en 11 maanden.

Een andere opvallende vaststelling is dat de elektrische wagen geen rol van betekenis speelt (3,2 % van de verkoop) op de occasiemarkt. Dat is een groeiend probleem omdat de aanvoer van gebruikte EV’s – hoofdzakelijk leasingswagens – elke maand stijgt. De beperkte belangstelling voor gebruikte exemplaren zorgt voor onrealistische hoge herverkoopwaarden van deze voertuigen. Dit vormt een bittere pil voor banken en verhuurders. Finaal gaat dit eindigen in fiks hogere leasingtarieven.