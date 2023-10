Nieuwe Suzuki Swift op komst

De kleine Swift is een sterkhouder in het gamma van het Japanse merk en krijgt volgend jaar een opvolger.

Suzuki toonde de eerste beelden van de nieuwe generatie van de Swift. Dat is geen toeval want op het eind van deze maand wordt het nieuwe model onthuld op de Japan Mobility Show in Tokio. Volgens de officiële mededeling wordt daar nog een concept car van de nieuwe Swift getoond, maar wellicht zal die zeer nauw aanleunen bij de productieversie die in de loop van 2024 wordt verwacht.

De foto’s tonen alvast een silhouet met de bekende trekken van de vorige Swift, met ook weer een kleine knipoog naar de Mini zonder echt in plagiaat te vervallen. Mooi is dat Suzuki opnieuw voor een eigen concept en design koos voor de Swift en geen Toyota ‘omkitte’ zoals dat gebeurde met de Swace en de Across.

Exacte specificaties zijn nog niet bekend, maar uiteraard zal de elektrificatie van de aandrijvingen zich ook in het Swift-aanbod doorzetten. Dat blijkt onder meer uit het Hybrid-logo op de flanken van de Suzuki Swift Concept. Meer details volgen na de voorstelling in Tokio eind deze maand.