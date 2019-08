De nieuwe Opel Astra, die in wereldpremière zal worden gepresenteerd op de Frankfurt International Motor Show, legt de klemtoon op aerodynamica om prestaties en brandstofverbruik te optimaliseren, met een Cx van 0,26 voor de 5-deurs Astra en voor de Sports Tourer stationwagon.

De nieuwe Opel Astra voegt zich bij de legendarische Opel Calibra en Insignia, wat betreft de meest aerodynamische auto's die de Duitse autofabrikant ooit heeft gebouwd. Met een Cx van 0,26 voor zowel 5-deurs als breakmodellen is Opels nieuwe compact één van de meest aerodynamische auto's in zijn klasse. De stroomlijn heeft immers een grote invloed op het brandstofverbruik. Een goede aerodynamica is daarom ook cruciaal om de CO2-emissie te drukken. De Opel Calibra coupé van weleer had dit ook al begrepen, want 30 jaar geleden realiseerde hij al een Cx van 0,26.

Bij een auto wordt 40 tot 50% van de totale aerodynamische weerstand gegenereerd door de luchtstroom onder het koetswerk, de wielen en de wielkasten. De ingenieurs van Opel hebben daarom de klemtoon op deze elementen gelegd. Aan de voorzijde van de auto verbetert het geïntegreerde actieve radiatorrooster van de nieuwe Astra de brandstofefficiëntie omdat het zowel de boven- als onderkant van de grille kan sluiten.

Afhankelijk van de thermische, elektrische en aerodynamische elementen heeft Opel een intelligente beheer ontwikkeld om de boven- en onderkant van het radiatorrooster te openen of te sluiten. Zo kan men de grille bijzonder efficiënt gebruiken in elke mogelijke rijsituatie.(Belga)