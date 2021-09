Mazda komt met een update van de compacte 2. Bij het model 2022 komt een nieuwe motorisatie met mild hybride technologie die het verbruik en de CO2-uitstoot verder wil drukken.

Optisch komen er geen echte veranderingen aan het sobere Kodo-design dat de compacte Mazda typeert. Alleen zijn er enkele bijkomende koetswerkkleuren aan het gamma toegevoegd. Het gaat dan om meerlagige kleuren (zoals premium quartz) die meer diepte in de lak geven. Verder komen er aangepaste lichtmetalen zestienduimsvelgen in hoogglans.

Er volgt tevens een speciale reeks Homura met een specifiek interieur met zwarte stoelen, rode stiknaden voor de bekleding en donkerrode sierelementen rond de luchtroosters. Binnenin komt vanaf de basisversie extra connectiviteit met Apple CarPlay (draadloos) en Android Auto.

De voornaamste vernieuwing zit onder de motorkap in de vorm van de 1.5 e-Skyactiv-G motor. Die krijgt een hogere compressieverhouding en beschikt over een 48 Volt mild hybride aandrijving. Met dit systeem kan de wagen nooit 100% elektrisch rijden, maar de elektromotor ondersteunt bij het vertrekken en het versnellen zodat het brandstofverbruik van de benzinemotor beperkt blijft.

De manuele versie van deze motor levert 90 pk en stoot slechts 107 gram CO 2 per kilometer uit.

Optisch komen er geen echte veranderingen aan het sobere Kodo-design dat de compacte Mazda typeert. Alleen zijn er enkele bijkomende koetswerkkleuren aan het gamma toegevoegd. Het gaat dan om meerlagige kleuren (zoals premium quartz) die meer diepte in de lak geven. Verder komen er aangepaste lichtmetalen zestienduimsvelgen in hoogglans. Er volgt tevens een speciale reeks Homura met een specifiek interieur met zwarte stoelen, rode stiknaden voor de bekleding en donkerrode sierelementen rond de luchtroosters. Binnenin komt vanaf de basisversie extra connectiviteit met Apple CarPlay (draadloos) en Android Auto. De voornaamste vernieuwing zit onder de motorkap in de vorm van de 1.5 e-Skyactiv-G motor. Die krijgt een hogere compressieverhouding en beschikt over een 48 Volt mild hybride aandrijving. Met dit systeem kan de wagen nooit 100% elektrisch rijden, maar de elektromotor ondersteunt bij het vertrekken en het versnellen zodat het brandstofverbruik van de benzinemotor beperkt blijft. De manuele versie van deze motor levert 90 pk en stoot slechts 107 gram CO2 per kilometer uit.