Nieuwe Mitsubishi Colt is een bekende

Mitsubishi maakt zijn comeback in Europa met de nieuwe Colt die verdacht veel lijkt op een bekend Frans model.

Dat klopt want Mitsubishi doet tijdelijk beroep op Renault om een paar modellen in Europa te lanceren. Het Japanse merk besloot zich enkele jaren geleden van onze markten terug te trekken, maar kwam recent op die beslissing terug. Dus moest naar een oplossing gezocht worden om een heel gamma te kunnen aanbieden.

Vandaar dat de nieuwe ASX een gerebadgete Renault Captur werd en de zopas aangekondigde Colt eigenlijk een Renault Clio is, voorzien van enkele Mitsibushi-logo’s naast een paar veranderde details zoals de grille vooraan. Hetzelfde verhaal vind je binnen waar het merkteken op het stuurwiel het belangrijkste verschil vormt. Dat neemt niet weg dat de nieuwe Mitsubishi Colt er zeer fraai uitziet met moderne accenten, zoals de doorlopende lichtsignatuur vooraan en het digitale dashboard.

Ook hybride

Uiteraard is ook onderhuids alles vrijwel identiek aan de Renault Clio. Er is keuze uit twee benzinemotoren en een zelfopladende hybride. Het instapmodel is de 1.0 MPI van 65 pk, gevolgd door de variant met de turbo 1.0 MPI-T die 90 pk produceert. De topversie kan rekenen op een 145 pk sterke 1,6 liter met elektrische ondersteuning.

Meer specificaties en prijzen volgen tegen de Europese lancering die in het najaar van 2023 is gepland.